Ad Asolo film e lezione-spettacolo di Ermanno Cavazzoni, focus sulla comicità nel nostro cinema

La comicità nel cinema italiano è il tema della lezione-spettacolo che Ermanno Cavazzoni, regista, scrittore, nonché soggettista e sceneggiatore dell’ultimo film di Federico Fellini La voce della luna, terrà a Palazzo Beltramini, sede del Comune di Asolo,giovedì 6 febbraio alle ore 20.45. Sarà anche proiettato il suo film Vacanze al mare (Italia, 60 min, 2013 ), stravagante storia di un secolo di ferie estive degli italiani realizzata utilizzando le immagini dell’Archivio Nazionale dei Film di Famiglia – Home Movies. Lamberto Borsetti firma il montaggio del documentario .Cavazzoni, in questi giorni nel borgo della Pedemontana trevigiana per una masterclass dell’Accademia Eleonora Duse – Centro Sperimentale di Cinema ed ArtiPerformative diretta dal regista e pedagogo Alessio Nardin che converserà con lui nel corso della serata. L’incontro è ad ingresso libero come altri in programma nei prossimi mesi nell’intento di favorire la partecipazione dei residenti a queste veramente uniche occasioni di crescita e arricchimento.“Abbiamo lavorato in questi giorni intensamente con gli allievi dell’Accademia Duse esplorando strumenti teorici e pratici della scrittura cinematografica: inparticolar modo abbiamo provato ad indagare il meccanismo comico e l’incrocio di diversi registri di scrittura – spiega Ermanno Cavazzoni – All’Accademia Duse di Asolo la ricerca pedagogica èlibera e aperta all’ignoto e all’imprevisto, caso sempre più raro, unico e prezioso.” Secondo il maestro Alessio Nardin la pedagogia è un processo continuo e necessario per l’artista nella pratica quotidiana, prima dell’insegnamento viene la rivelazione attraverso lo stupore. “La presenza di un artista ed amico come Ermanno all’internodell’Accademia Duse è essenziale, indispensabile” conclude il direttore Nardin.

Per informazioni sulle masterclass e come accedervi consultare www.accademiaduse.it.