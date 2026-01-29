Ad Asolo (Tv) è stata inaugurata l’attività  del 3° Percorso per registi e attori dell’Accademia Duse

Promosso tre anni fa da Comune di Asolo, Accademia Duse e Kalambur Teatro, il progetto del Percorso Triennale per Registi e Attori della Accademia Eleonora Duse – Centro Sperimentale di Cinema ed Arti Performative, affidato sin dagli inizi alla direzione artistica del regista e pedagogo Alessio Nardin, prosegue e si rafforza con l’inaugurazione del terzo anno di attività svoltasi nella mattinata di giovedì 29 gennaio a Palazzo Beltramini – Municipio del Comune di Asolo. Si tratta di un percorso pedagogico con vocazione prettamente sperimentale che ha i suoi punti qualificanti nell’incontro con grandi maestri del teatro e del cinema e nell’ approfondimento di nuove forme di interazione tra le diverse arti (teatro, cinema, danza, musica, visual-art). Fonte di ispirazione e di riferimento di Nardin e del Centro Sperimentale è la figura di Eleonora Duse come innovatrice e avanguardista di ogni arte in cui si è cimentata. Una cinquantina di allievi provenienti da tutta Italia e anche dall’ estero (Svizzera e Ucraina) distribuiti nei tre anni di corso lavora quotidianamente e incontra, infatti,alcuni tra i più importanti maestri internazionali delle diverse arti dello spettacolo. Ne ricordiamo una nutrita schiera , alcuni dei quali intervenuti all’inaugurazione:Rafael Spregelburd, Cesar Brie, Roberta Carreri, Mario Biagini, Ermanno Cavazzoni, Jaroslaw Fret (Grotowsky Institut), Florian Borchmeyer (Shaubuhne di Berlino), Bettina Milz (Pina Bausch Zentrum), Fabio Tolledi (ITI), Alessandra Cristiani, Eleena Bucci, Oliviero Ponte di Pino, Roberto Cuppone (Università di Genova), Eden Silva Peretta (Università di Ouro Preto) Maria Pia Pagani (Università Federico II di Napoli).

Il percorso prevede oltre 2200 ore annuali di formazione che hanno luogo presso il Teatro Duse di Asolo, sede dell’Accademia Duse.

“Nei tre 3 anni di attività l’Accademia ha sviluppato progetti, collaborazioni e partnership con importanti istituzioni internazionali come: 80°, 81°e 82° Mostra Internazionale di Arte Cinematografica La Biennale di Venezia, Università Federico II di Napoli, Università di Genova, Nordisk Teaterlaboratorium (Danimarca), Università di Bologna, Università di Ouro Preto (Brasile), Pina Bausch Zentrum (D), Grotowsky Institute (PL), Municipalità di Curitiba (Brasile), Metaformy Festival Internazionale di Teatro di Figura Università di Wroclaw (PL), International Solo Fest di Diyarbakir (Turchia), Mittelfest di Cividale del Friuli a conferma della nostra vocazione multiculturale e internazionale” sottolinea, inoltre, il direttore artistico Nardin. Alla cerimonia sono anche intervenuti il Sindaco di Asolo Franco Dalla Rosa, il Presidente di Accademia Duse Gerardo Pessetto, l’Assessore Beatrice Bonsembiante, il consigliere provinciale Claudio Sartor,e il vicepresidente di IPA Terre di Asolo e Monte Grappa Simone Rech. Dal 2026, infine, l’ Accademia Duse è membro ITI (International Theater Institute) Italia e del progetto europeo LEPAC.