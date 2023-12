Ad Assisi si apre il percorso Cittadella Laudato sì, inaugurato dall’intervista a Liliana Cavani

Si terrà dal 27 al 29 dicembre “Cittadella, Laudato Si”, l’inizio di un nuovo percorso per marcare il legame della Pro Civitate Christiana con la città di Francesco e di Chiara, dare nuovo vigore alle riflessioni e alle azioni proposte dalla Cittadella finora in tema di salvaguardia del creato, pace, diritti umani e per sostenere la sfida di Papa Francesco.

Si inizia alle 17,30 di martedì 27 dicembre. Dopo i saluti della sindaca di Assisi Stefania Proietti e del vescovo mons. Domenico Sorrentino, sarà Marco Vanelli, vicepresidente del Cinit Cineforum Italiano e direttore della rivista Cabiria Studi di Cinema, ad aprire con l’intervista a Liliana Cavani una serata tutta dedicata all’”umanità scandalosa di Francesco”. Alle 21 a cura del Cinit sarà proiettato il primo film, “Francesco d’Assisi”, dedicato nel 1966 dalla regista a San Francesco. Nella mattinata di giovedì 28 il primo ad intervenire sarà Tonio Dell’Olio che presenterà il progetto che prende il via con questa “tre giorni”: a seguire parleranno Roberto Mancini (Ecologia integrale: una conversione di civiltà),e Emanuele Rossi (L’ambiente in Costituzione). Nel pomeriggio sono in programma contributi di Brunetto Salvarani (Cantico delle Fedi- Laboratorio macroecumenico per la casa comune), Giuseppe Buffon (La cristologia del Cantico di Padre Sole.). In serata è in programma l’intervento di Marco Campedelli “La rivoluzione delle creature”. Venedì 29 al mattino si apre con “Tue so’ le laude” di Don Bernardo Gianni e Giusy Quarenghi e la partecipazione musicale di Giovanni Guidi: la seconda parte della mattinata si intitola Gesti in movimento e vede la partecipazione di Movimento Laudato sì, Change for Planet e Ultima generazione. Nel pomeriggio chiusura dei lavori con Marco Tarquinio (Per quelli che perdonano per lo tuo amore) e Alex Zanotelli (L’ecologia dei poveri fra green washing e giustizia ambientale). Infotel 075-813231