Agata Christian, o meglio come come piccato risponde sempre “prima il nome” Christian Agata (Christian De Sica) è un noto e altezzoso criminologo televisivo.

Viene invitato dalla famiglia Gulmar, magnati dell’industria ludica, a fare da testimonial per il rilancio del loro storico gioco da tavolo “Crime Castle”. Il suo lungo weekend sulle nevi della Val D’Aosta diventa un crimine da risolvere mentre fuori impesta una bufera, linee e collegamenti sono saltati. Agata Christian con il l brigadiere di provincia Gianni Cuozzo (Lillo Petrolo) indaga sul caso.

E se nemmeno Lillo riesce a far ridere, c’è un problema. Perché Lillo ha un talento fresco, irresistibile. Gli basta uno sguardo per trascinare la platea in una risata di pancia. Se non riesce a strappare una risata per ben 109 minuti (percepiti 3 ore) vuol dire che più di una cosa non è andata per il verso giusto. Scritta dal regista Eros Puglielli con Mariano Di Nardo, Federico Fava, Antonio Manca, Agata Christian (che esce nel 50° anniversario della scomparsa di Agatha Christie) è una commedia in giallo che manca di comicità, con un pretesto narrativo di quelli appartenenti alla categoria “è nato prima l’uomo o la gallina?”

De Sica non aggancia, Lillo non riesce a far suo questo ruolo, gli altri personaggi sono macchiette insopportabili.

