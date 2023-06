Alla 73a edizione di Italia Film Fedic, la Mostra del Cinema di Montecatini organizzata da Fedic – Federazione Italiana dei Cineclub, conclusasi sabato 24 giugno, tra le undici opere in concorso nella sezione Fedic Short hanno primeggiato due cortometraggi, determinando un premio ex equo. La giuria, composta dal produttore Gianluca Arcopinto, dalla giornalista Nicole Bianchi e dal critico cinematografico Roberto Lasagna, ha ritenuto di assegnare l’ambito Airone d’oro, a parità di merito, all’opera animata di Gianluca Mambelli (Cineclub Sedicicorto di Forlì) dal titolo “Sulle dune di Sabaudia” e al cortometraggio di Andrea Viggiano (Cineclub Venezia) “Europa ’52”. Sono opere diversissime: “Sulle dune di Sabaudia” è un visionario film d’animazione originale e colorato pensato come omaggio a Pier Paolo Pasolini, ispirato fra l’altro da una sua frase; “Europa ’52” è, invece, la storia di un cruento abuso di potere da parte delle forze di polizia nell’Italia immaginata a tinte ultra fosche del 2052. “Gli autori – si legge nella motivazione – si sono misurati per la prima volta con un’opera cinematografica sperimentando linguaggi diametralmente differenti ciascuno trovando una poetica capace di affrontare aspetti dell’animo umano con una cifra stilistica personale”. La giuria ha inoltre ritenuto meritevole di menzione il film d’animazione di Elina Tigrani Aboyan “Non morde”, motivando così la scelta: “L’opera fa un uso essenziale del bianco e nero introducendo poi il colore a cui conferisce un valore interiore”. Per “Europa ’52” di Andrea Viggiano riconoscimento doppio. Si è, infatti, classificato al primo posto anche nella graduatoria stilata dalla Giuria Giovani, a conferma della qualità del corto che investe ripresa, recitazione e scrittura. Fino al 2 luglio (orario di apertura: tutti i giorni 17,30 – 19,30). Possono essere visitate le due mostre allestite all’interno del Palazzo del Turismo di Montecatini Terme, “Vacanze Romane 1953” e “35 anni di manifesti Fedic”.

Da sinistra a destra Gianluca Mambelli, il presentatore Fiorenzo Pampolini, Nicole Bianchi, Roberto Lasagna e Andrea Viggiano.