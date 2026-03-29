Al 35° FESCAAAL Zizou di Khaled Moeit vince il Premio Speciale CINIT

È stato consegnato da Monia Rota, nel corso della cerimonia di premiazione del 35° Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina, il Premio Speciale CINIT che, ogni anno, viene assegnato a un cortometraggio africano in concorso dal particolare valore educativo. Il premio, che consiste nell’acquisizione dei diritti di distribuzione in Italia è stato assegnato a Zizou di Khaled Moeit, cortometraggio che attraverso le figure dei giovani protagonisti tratta tematiche attuali e importanti come quella del bullismo, del desiderio di accettazione di se stessi e di affermazione personale e di amicizia nella non facile fase dell’adolescenza. Un coming of age che colpisce per autenticità e profondità, con un linguaggio cinematografico che lo rende perfetto per il pubblico dei giovanissimi.

Il Premio Speciale CINIT è stato assegnato dalla giuria composta dal presidente del CINIT Massimo Caminiti, Neda Furlan (direttivo CINIT e operatrice culturale), Orazio Leotta (direttivo CINIT e direttore della rivista Cin&Media), Massimo Nardin (critico cinematografico, esperto di cinema e docente universitario) e Anna Culotta (giornalista e critica cinematografica) con la seguente motivazione: “Per le cruciali tematiche tanto a cuore al pubblico giovanile e il modo diretto e realistico con cui viene tratteggiata l’evoluzione emotiva del protagonista, dibattuto tra desiderio di accettazione, bisogno di affermazione e ricerca di amicizia; Per l’originale e attuale ritratto di un ragazzo sospeso tra la solipsistica dimensione fanciullesca e la conflittuale età adulta, custode di un corpo che, insieme, lo schiaccia e lo protegge, per il tramite della maglietta ostinatamente esibita per trasformarsi davanti ai pari nel “supereroe del calcio”; Per la tenace determinazione del protagonista, chiamato a mettersi in discussione superando l’immagine fagocitata dalla rete e aprendosi al mondo e alla possibilità di una nuova vita”.