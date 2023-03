Al 37° Festival Il Cinema Ritrovato e all’80° Festival del Cinema di Venezia con il Cinit Cineforum Italiano

Sono indetti per il 2023 i concorsi Dorigo e Gagliardi per aspiranti recensori rivolti a iscritti alle scuole medie superiori e all’università: in premio un soggiorno a Venezia durante la 80° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, in programma dal 30 agosto al 9 settembre 2023, e un soggiorno a Bologna durante il 37° festival Il Cinema Ritrovato in programma dal 24 giugno al 2 luglio 2023

E’ possibile prendere visione dei bandi del 22° Concorso Gagliardi e del 17° Concorso Dorigo ,

cliccando sui relativi link. I vincitori saranno ospiti del Cinit Cineforum Italiano nel corso delle prossime edizioni dei due festival e parteciperanno alle attività formative tradizionalmente promosse dal Cinit nel loro ambito.

