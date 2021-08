“Fight Cineclub”, cortometraggio di Marco Rosati, ha vinto il premio Fedic Short, assegnato a conclusione della 71a edizione di Italia Film Fedic,svoltosi dal 29 luglio al 1 agosto a Mpontecatini, dalla giuria composta da Fulvia Caprara, Franco Dassisti e Milena Vukotic. Questa è la motivazione “Nell’epoca postmoderna il dibattito diventa lo specchio di un contesto severo in cui ogni pensiero e ogni idea vengono espressi in modo esagerato ed eccessivo. Il dibattito sì, anche per ricordare che i giudizi sul cinema vanno espressi tenendo conto degli altri e del passato”. La giuria ha anche assegnato una menzione speciale a “Ridens” di Alessandro Valbonesi, con la seguente motivazione: “In un’epoca in cui la pandemia ci ha privato dei piaceri più istintivi e naturali, ridere diventa l’ultimo baluardo della libertà. E se fosse proibito? Nel nostro futuro distopico potrebbe succedere anche questo. Una risata ci salverà”. È stato assegnato un premio speciale a Luca Zambianchi, autore Fedic passato quest’anno al lungometraggio con l’opera “Quel che conta è il pensiero”. La direzione artistica del nuovo corso di uno dei festival cinematografici italiani più ricchi di storia è di Gianluca Castellini e Paolo Micalizzi.