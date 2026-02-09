Al Carnevale di Venezia “Sette Canzoni per Casanova e lo scorno del diavolo”, libro e spettacolo



Un libro e uno spettacolo per il decennale del percorso teatrale I Fantasmi di Goldoni e Casanova a Venezia, avviato nel 2016, all’interno del programma ufficiale del Carnevale veneziano 2026.

Il libro con il testo completo della decima commedia della poetessa e drammaturga veneziana Antonella Barina, intitolato Sette Canzoni per Casanova e lo scorno del diavolo, pubblicato dal Mondo delle Idee di Chicca Morone, attraverso le Edizioni Psiche di Torino, sarà presentato mercoledì 11 febbraio alle 12 al Teatro a l’Avogaria e venerdì 13 febbraio alle 18 nello Spazio Micromega Arte e Cultura a Campo San Maurizio. In questo secondo appuntamento sarà condotta anche col critico Enzo Santese e Chicca Morone, memoria del percorso teatrale 2016-2026, un’approfondita analisi drammaturgica del testo.

Lo spettacolo con Monica Zuccon e Salvatore Esposito, intitolato più brevemente Casanova e lo scorno del diavolo, con il ricco sottotitolo Olimpiche peripezie, frizzi lazzi e parodie, liberamente riletto nello stile del cabaret di Cafè Sconcerto avrà due repliche giovedì 12 febbraio alle ore 18 e 20,30 nel centro storico veneziano a Palazzo Trevisan degli Ulivi, sede del Consolato di Svizzera, e altre tre in terraferma da venerdì 13 a domenica 15 febbraio a Chirignago nella Cafè Sconcerto Sala Teatro.

Le repliche iniziano venerdì 13 e sabato 14 alle 21 e domenica 15 alle 17. In tutto sette eventi dedicati ad una rilettura del Casanova storico che Antonella Barina indica come vero e proprio genius loci della città di Venezia, i cui parametri sono stati rimescolati più volte nel Teatro Karmico Quantico di Barina, fino ad approdare alla verità prossima al vero di un ricercatore multidisciplinare che fa della filosofia arte di vita.



Un Casanova che, nelle dieci commedie scritte una all’anno per il Carnevale di Venezia, finisce ben tre volte, non una, ai Piombi. Qui spia l’amico Goldoni e poi fa di tutto per salvarlo. Capace di sciogliere i nodi karmici di altri fantasmi veneziani, spesso salvato da misteriose deità femminili, inseguito da equivoci Inquisitori e da non sempre trasparenti Signori della notte. Le commedie, consequenziali, costituiscono un unico mahabharata veneziano.



Nel 2026 la stretta finale: riuscirà Casanova, l’uomo colto, il filosofo, l’eretico a salvarsi, ma soprattutto ad essere finalmente compreso e a comprendere se stesso? Demoni e attori di Cafè Sconcerto faranno di tutto per confondergli le idee.

Info 3926281236 (presentazioni), 3356952267 (spettacoli)