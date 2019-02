Al Centro Culturale Candiani ‘La Luna Nera Lilith’, alla scoperta dell’origine della donna

‘… Lilith è la prima donna, colei che è stata creata nello stesso istante, e con la stessa materia dell’uomo, Adamo, per essere con lui la protagonista del giardino dell’Eden. Rifiutando di soggiacergli, abbandona il Paradiso rivendicando la sua autodeterminazione e il suo ruolo paritario. Per questo non toccò mai l’albero della conoscenza e non subì la condanna alla mortalità. ‘

Ripercorrendo la sua leggenda scopriremo l’uomo e le sue paure, la sua incapacità di comprendere l’universo magico a lui sconosciuto che è la donna a cui solo i grandi artisti e poeti si possono avvicinare.

Una formula originale di performance artistica con letture teatrali, testi poetici tratti da P. Levi, C. Baudelaire, Eschilo, P. Neruda, W. Shakespeare e brani appositamente composti e avvolti da misteriose sperimentazioni vocali e sonore che enfatizzano il racconto. Una composizione drammaturgica e musicale fatta ad hoc.

Un caleidoscopio notturno in cui si manifestano prepotentemente i volti e le voci della Lilith in svariate atmosfere evocative, create da interventi musicali registrati e dal vivo, assieme ad alcuni elementi scenografici che renderanno ancora più suggestivo il palcoscenico dell’Auditorium Candiani. Un percorso che partirà dall’archetipo Lilith e che attraverserà la storia, trovando nelle donne delle discendenti perfette del fiero e grande piglio della femminilità moderna.

Ideazione Chiarastella Seravalle

Regia e testi Arte-Mide Teatro

Musiche originali e sonorizzazioni Rachele Colombo

Costumi: Alice Nicolai

Chiarastella Seravalle: attrice

Rachele Colombo: canto, chitarra, arco musicale, percussioni, samplers.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Sito: http://www.arte-mide.com/ Pagina FB: www.facebook.com/Arte-MidePer informazioni chiamare: 3518768851