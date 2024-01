Al Cinema Gabbiano due iniziative per il Giorno della Memoria

Per celebrare il Giorno della Memoria 2024 il Cinema Gabbiano ha organizzato ben due eventi speciali di grande spessore.

Si partirà nella serata di venerdì 26 gennaio, quando alle ore 21.15 sarà presentato in anteprima nazionale assoluta un film attesissimo, che potrebbe essere protagonista nella prossima notte degli Oscar: si tratta di La zona d’interesse (The Zone of Interest), diretto da Jonathan Glazer, regista che è anche autore dello script di adattamento cinematografico del romanzo omonimo firmato da Martin Amis nel 2014. È la storia di Rudolf Höß, comandante del campo di concentramento di Auschwitz, che con sua moglie Hedwig, i loro cinque figli e altri personaggi trascorre la propria quotidianità all’interno della cosiddetta “area di interesse”, una zona di circa 25 miglia attorno al campo, mantenendosi volutamente ciechi all’orrore che si sta consumando al di là del muro.

In Italia La zona di interesse sarà distribuito nelle sale solamente dal 22 febbraio prossimo, mentre al Cinema Gabbiano di Senigallia sarà possibile vederlo in anteprima assoluta – dunque con ben quattro settimane di anticipo – proprio per la commemorazione della Giornata della Memoria. Per questa occasione il film sarà proiettato in versione originale tedesca, naturalmente con sottotitoli in italiano.

Presentato in concorso all’ultimo Festival di Cannes come coproduzione anglo-polacca, il film ha registrato un consenso straordinario poiché assolutamente unanime da parte della critica. Glazer è riuscito a trovare un nuovo punto di vista da cui sviluppare il suo racconto: Auschwitz è così solo lo sfondo della scenografia, un luogo sempre presente ma dove non si accede. L’opera è quindi un purissimo esempio di sottrazione visiva, accompagnata però da un’immersione sonora nei rumori del campo di sterminio, che risultano decisamente invadenti. Tutto questo mentre di fatto intorno al campo resiste una vita assolutamente bucolica, dove tutto scorre in armonia, mentre Auschwitz appare quasi una fabbrica come tante altre…

Il pomeriggio seguente, sabato 27 gennaio, il Gabbiano sarà teatro di un collegamento in diretta streaming con Claudio Bisio, che si intratterrà con il pubblico, specialmente più giovane, al termine della proiezione del suo film d’esordio come regista: L’ultima volta che siamo stati bambini.

Basato sull’omonimo romanzo di Fabio Bartolomei, il film racconta la drammatica deportazione degli ebrei romani avvenuta nell’estate del 1943. Sono protagonisti della storia quattro bambini di circa dieci anni, che stringono amicizia e passano le loro giornate giocando alla guerra. Quando uno di loro sarà deportato, per ordine del governo, gli amici decidono di andare in Germania a liberarlo e lo faranno seguendo a piedi i binari ferroviari, inseguiti da Vittorio, il fratello maggiore di Italo, e Suor Agnese, particolarmente affezionata a Vanda. Mentre i gruppi vivono diverse avventure, finiranno per approfondire i loro rapporti… L’ultima volta che siamo stati bambini ci racconta la purezza del mondo dei bambini, che vedono la guerra e gli esseri umani che ne fanno parte con occhi diversi.

Claudio Bisio sarà collegato in diretta sul grande schermo alle 17.45, al termine della proiezione prevista per le ore 15.45, per raccontare agli spettatori del Gabbiano come è maturata questa sua opera prima da regista, dopo aver letto con grande trasporto il libro da cui è tratto.

