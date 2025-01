Al cinema Gabbiano “Simone Veil, la donna del secolo”

Esistono tanti modi e punti di osservazione per raccontare la storia più drammatica recente dell’Europa e il suo desiderio di rinascere dalle ceneri della Seconda Guerra Mondiale. Il film Simone Veil – La Donna del Secolo di Olivier Dahan è uno di questi. Racconta una delle figure femminili più incisive del Novecento, Simone Veil, e sarà in sala al Cinema Gabbiano alle ore 21 in anteprima il 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria. La proiezione sarà introdotta da Marco Zecchinelli, segretario regionale dell’MFE – Movimento federalista europeo.

Simone Veil – La Donna del Secolo vede come protagonista Elsa Zylberstein nel ruolo della prima donna presidente del Parlamento europeo, con Rebecca Marder nella sua versione di giovane donna magistrato. Un racconto struggente che parte dall’infanzia, figlia di una famiglia ebrea vittima della deportazione nel campo di sterminio di Auschwitz. Sopravvissuta alla tragedia del secolo, la Veil dimostra la sua determinazione sin dall’adolescenza, partecipando a importanti battaglie politiche e lottando per i diritti delle donne, facendo dell’avversione per le ingiustizie il credo durante tutta la sua carriera politica. Con Simone Veil – La Donna del Secolo il regista Olivier Dahan completa la trilogia di ritratti cinematografici iniziata con La Môme e Grace de Monaco, film biografici del suo repertorio dedicati rispettivamente a Edith Piaf e Grace Kelly.

Info: www.cinemagabbiano.it.