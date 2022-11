Al Cineporto di Lecce la rassegna “Come una primavera dissepolta” a cura di Spaziocineforum

E’ iniziata l’8 novembre a Lecce al Cineporto (Via Vecchia Frigole 26) per i Martedì del Cineporto la rassegna sul Cinema dei vicini Balcani, curata da Spaziocineforum, affiliato al Cinit Cineforum Italiano, in collaborazione con l’Insegnamento di Lingua e Cultura Albanese dell’Università del Salento. La rassegna “Come una primavera dissepolta. Percorso cinematografico nei vicini Balcani” è stata inaugurata dal film Delegacioni di Bujar Alimani (Albania, Fr.2018), introdotto dalle docenti di Lingua e Cultura Albanese dell’Università del Salento Monica Genesin e Flora Koleci. La rassegna curata da Gianpiero Cloeopazzo prosegue con altri 4 appuntamenti in programma sino al 13 dicembre. Martedi’ 22 novembre alle 20 sarà proposto Botacafè (Bota) di Iris Elezi e Thomas Logoreci (Albania , Kosovo, lt 2014). A seguire martedì 29 alle 20 Opendoor (Dere e Hapur) di Florenc Papas (Albania, Kosovo 2019). A dicembre altri due appuntamenti : il 6 Andromeda Galaxy (Galaksija Andromeda) di More Raca (Kosovo , Fr. Macedonia ,lt 2020), il 13 L’ultima volontà (Amonet) di Nazim Ajazi (Albania , lt 2014).