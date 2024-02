Cittadella(Pd) giovedì 29 febbraio alle 20,45 la quinta serata della 4a edizione del GeOFF – CittadellaGeoFilmFestival , manifestazione concorso organizzata dall’ Associazione Officina delle Idee con il patrocinio e sostegno , fra gli altri, anche del Cinit Cineforum Italiano, presso la Sala Auditorium Torre di Malta in Via Stradella del Cristo. Saranno proiettati i film Seaturtle Wachter di Andrea Fiorito ,che ci propone un anno di attività da guardiani delle tartarughe marine, Il Parco della Palude di Onara di Gianluca Doremi e Ai bambini piace nascondersi di Angea Norelli. Il GeOFF assegna il Premio Internazionale di Cinematografia “The Golden Earth”:sino ad agosto del 2024 saranno proiettati ben 40 film/corti appositamente selezionati che racconteranno i tanti aspetti e le mille sfaccettature del mondo green. La serata di Gala e Premiazioni è in programma il 26 settembre 2024. Gli spettatori della serata potranno esprimere il loro parere sui film votando direttamente in sala, grazie a VOTAPP, applicazione, disponibile per smartphone Android e Ios, realizzata dagli studenti dell’Istituto Tecnico Barsanti di Castelfranco Veneto.