Al Diana di Napoli Il silenzio grande di Maurizio de Giovanni

Straordinario trionfo della stagione teatrale 2019/2020, torna al Teatro Diana di Napoli con una nuova edizione da mercoledì 8 dicembre (alle 21.00) lo spettacolo scritto da Maurizio de Giovanni Il silenzio grande, diventato anche un film di successo presentato all’ultimo Festival di Venezia.

Scrittore napoletano di fama internazionale, Maurizio de Giovanni è autore di numerosi libri di successo diventati poi note serie televisive da I bastardi di Pizzofalcone, Il Commissario Ricciardi fino a Mina settembre. La commedia in due atti, prodotta dal Teatro Diana di Napoli, vede come protagonisti Massimiliano Gallo, Stefania Rocca e Antonella Morea guidati dal regista Alessandro Gassmann che ha interpretato e diretto anche la riduzione e adattamento per il palcoscenico de Qualcuno volò sul nido del cuculo curata alcuni anni fa dallo scrittore partenopeo. <<Nelle mani di de Giovanni, un tema importante come quello dei rapporti familiari, del tempo che scorre, del luogo dove le nostre vite scorrono e mutano negli anni, ovvero la casa, ha una evoluzione emozionante e sorprendente. Le verità che i protagonisti si dicono mettono il pubblico nelle condizioni di cogliere dove e quando possano esplodere risate, divertimento, insomma la vita. – scrive in una nota l’attore e regista romano – Questa è una delle funzioni che il teatro può avere, quella di raccontarci come siamo, potremmo essere o anche quello che saremmo potuti essere. Questa storia ha poi al suo interno grandissime sorprese, misteri che solo un grande scrittore di gialli come Maurizio de Giovanni avrebbe saputo maneggiare con questa abilità e che la rendono davvero un piccolo classico contemporaneo.>>

Lo spettacolo si replica sino a sabato 19 dicembre. Vendita diretta biglietti online sul sito www.teatrodiana.it.