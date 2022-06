Al Festival di Veleia novità esclusive con Toni Servillo e la nuova Antigone di Marco Baliani

L’edizione 2022 del Festival del Teatro Antico di Veleia a Lugagnano Val D’Arda (PC), sotto la direzione artistica di Paola Pedrazzini, dal 30 giugno al 24 luglio proporrà un cartellone di dodici serate per dieci spettacoli che saranno rappresentati nella suggestiva cornice dell’area archeologica di Veleia. Ne saranno protagonisti artisti di rilievo della scena italiana, da Toni Servillo, per la prima volta a Veleia, a Vinicio Capossela, da Morgan a Stefano Massini, da Lella Costa e Jacopo Veneziani all’Antigone di Marco Baliani con Petra Valentini, Massimo Foschi e i vincitori del bando Fare Teatro.

Il 30 giugno la serata inaugurale del Festival è affidata ad Alessandro Bergonzoni con Aprimi cielo. Dieci anni di raccoglimento articolato, dal vivo, ispirato alla sua decennale rubrica su Venerdì di Repubblica. Le appassionanti storie delle tante “Muse” e degli artisti loro amanti sono al centro di Cantami o Musa… Le muse ispiratrici di artisti e poeti, in programma per il 3 luglio, che vede insieme Lella Costa e il giovane critico d’arte e star dei social Jacopo Veneziani.

Ancora un incontro inedito e particolare il 5 luglio, quando Eva Cantarella e Gioele Dix ci parleranno di Atene o Sparta? Riflessioni sui nostri stili di vita tra passato e presente. Il 7 luglio, i fantasmi del mondo antico saranno i protagonisti delle Interviste impossibili di Stefano Massini, recentemente premiato ai prestigiosi Tony Awards del teatro americano. Anche in questo caso si tratta di un evento speciale per Veleia, come anche il successivo appuntamento del 10 luglio, quando Frida Bollani Magoni, con la partecipazione straordinaria di Sergio Rubini presenterà un Concerto per piano e voce con intermezzi di letture poetiche. Morgan la sera del 13 luglio in Piano Solo cercherà di rispondere alla domanda: “cosa rende un brano musicale un classico?” spaziando da Bach a De André.

Il 15 luglio il grande Toni Servillo leggerà testi di Giuseppe Montesano ne Il Fuoco Sapiente, spettacolo che sarà presentato a Veleia in prima assoluta. Per il 19, 20, 21 luglio è in cartellone la messa in scena di Antigone da Sofocle con la regia di Marco Baliani. Il 23 luglio con Bestiario d’Amore sarà in scena Vinicio Capossela, con un concerto intimo e narrativo, affrontando il mistero dell’amore. Il giorno successivo, 24 luglio, conclude il Festival una conversazione con Alessandro Barbero, noto divulgatore e storico specialista della tarda classicità medioevale che parlerà de L’Imperatore Costantino.

Una sezione del Festival del Teatro Antico di Veleia, Veleia ragazzi, è dedicata a bambini e adolescenti e si articolerà in tre laboratori, programmati tra il 26 giugno e il 9 luglio.