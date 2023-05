La giornata di mercoledì 31 maggio si aprirà con le proiezioni presso la Scuola Secondaria di Primo Grado Angelo Zanelli e proseguirà con il dittico dedicato nell’ambito della Retrospettiva Mor.Isi. a Nanni Moretti presso la Fondazione Raffaele Cominelli in Via Padre Santabona 9: alle 18.30 Aprile del 1998 e, in serata alle 21.30, Caro Diario. Aprile (1998) ci fa risalire al marzo 1994:il regista Nanni Moretti inizia a raccogliere spunti sulla vittoria politica di Berlusconi, la sua caduta e sulla politica delle sinistre. Intanto nasce il figlio e un giorno decide di fare un giro in vespa e gettare via tutto. In Caro Diario(1993), invece, Nanni Moretti interpreta se stesso in tre distinti episodi. Il protagonista viaggia e muove le proprie considerazioni tra una Roma semideserta, le isole Eolie e tra i reparti di un ospedale.