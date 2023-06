Venerdì 2 giugno gran finale della XVI edizione del FilmFestival del Garda

con una giornata densa di proiezioni ed eventi speciali, dalla Prospettiva Olmi ai laboratori sino all’incontro con l’autore Roberto Lasagna e alla cerimonia di premiazione dei film in concorso, eventi tutti in programma presso la Fondazione Raffaele Cominelli in Via Padre Santabona 9.

La giornata si aprirà alle ore 10.00 con un incontro speciale con gli

autori Emanuela Martini e Maurizio Zaccaro sulla Prospettiva dedicata a

Ermanno Olmi, in collaborazione con FIC e Bergamo-Brescia Capitali della

Cultura.

A seguire alle 11.30 ci sarà la proiezione di “Torneranno i prati” di

Ermanno Olmi, film che porta sul grande schermo una storia vera svoltasi durante

la Prima Guerra Mondiale.

laboratori: il primo, alle 14.00, è dedicato ai più piccoli ed è

“Green Screen”, in collaborazione con Avisco; il secondo, su

prenotazione obbligatoria entro il 25 maggio, è il laboratorio di

serigrafia a cura di Stefania D’Amato, che si terrà alle 14.30.

Alle ore 15.30 si concluderà la Prospettiva Olmi con la proiezione del

documentario “Terra Madre”di Ermanno Olmi.

Nel tardo pomeriggio, alle 18.30, è previsto l’incontro con

l’autore e critico cinematografico Roberto Lasagna, che parlerà del

suo libro Nanni Moretti: il cinema come cura.

La serata finale si aprirà alle 19.30 con l’aperitivo di chiusura

seguito dalla cerimonia che vedrà l’assegnazione del Premio Miglior

Lungometraggio Città di San Felice “Cav. Attilio Camozzi” per

l’Edizione 2023 all’autore o autrice che si sarà particolarmente

distinto o distinta per il lavoro svolto nel campo artistico e culturale

attraverso lo sviluppo della tematica chiave del festival “Cinema come

cura”.

Il riconoscimento verrà attribuito, come di consueto, dal Pubblico, che

avrà votato al termine di ogni proiezione.Il Premio della Critica “Giovanni Turolla” verrà assegnato da una Giuria di professionisti, composta da Carlo Zaza, Chiara Boffelli e

Matteo Delai.

La giornata si concluderà con la festa di chiusura della XVI Edizione

del Filmfestival del Garda.

I dettagli e i riferimenti di ogni singolo evento sono reperibili anche

sul sito web: www.filmfestivaldelgarda.com