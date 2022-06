Alle ore 10.00 di giovedì 2 giugno presso la Fondazione Cominelli idi S. Felice del Benaco Colazione con il Critico Andrea Chimento che introduce l’Omaggio a Pier Paolo Pasolini, commemorandone il centenario dalla nascita.

Al termine dell’incontro proiezione de La ricotta, episodio diretto da Pier Paolo Pasolini dell’opera a otto mani Ro.Go.Pa.G.

Alle ore 14.00 il laboratorio artistico per gli allievi delle elementari dedicato all’olio, curato dall’artista terapista Laura Marchetti.

Nel pomeriggio, alle ore 15.00, presso la Fondazione, la Proiezione Speciale di Isole, alle presenza dei registi Karine De Villers e Mario Brenta.

In contemporanea, per gli spettatori più piccoli del Festival, il laboratorio La Costituzione spiegata ai bambini in collaborazione con Legami Leali, introdotto dall’Autrice del Volume Francesca Parmigiani. L’evento è gratuito e consigliato per un pubblico tra i 6 e 13 anni.

Alle ore 16.30, sempre presso Fondazione Cominelli, prosegue l’Omaggio a Romy Schneider con la proiezione de La principessa Sissi e successivamente di Conversation avec Romy Schneider.

Alle ore 19.30 la Cerimonia di Premiazione della XV Edizione del Filmfestival del Garda: il Premio Città Di San Felice Del Benaco “Cav. Attilio Camozzi” per l’Edizione 2022 verrà assegnato a un autore o autrice che si è particolarmente distinto/a per il lavoro svolto nel campo artistico e culturale, sviluppando la tematica sociale e comunitaria che contraddistingue da sempre la vocazione del Festival. Il riconoscimento verrà attribuito, come di consueto, dal Pubblico, che avrà votato al termine di ogni proiezione.

Il Premio della Critica “Giovanni Turolla” per verrà assegnato da una Giuria di professionisti, composta da Jean Blanchaert, Aldo Dalla Vecchia e Susy Laude.

Al termine della Cerimonia, il Concerto e festa di Chiusura della XV Edizione: suonano i “Figli Unici – Rino Gaetano Tribute”.

INFORMAZIONI:

Facebook: @filmfestivaldelgarda (https://www.facebook.com/filmfestivaldelgarda/)

YouTube: FilmFestival del Garda

(https://www.youtube.com/channel/UCTIAesQt-30_bj3YnN5MbQA)

Instagram: @filmfestival_del_garda

I dettagli e i riferimenti di ogni singolo evento sono reperibili anche nel programma in pdf. Per il download o la consultazione: Programma FFG2022