Domenica 29 maggio alle ore 11.00 in Fondazione Cominelli a San Felice del Benaco Incontro con l’Autore Aldo Dalla Vecchia. Il giornalista presenta il romanzo Romy Schneider. Un amore a Parigi(Giunti, 2021) alla presenza della scrittrice Michelle Marly.

Il volume introduce la proiezione, omaggio a Romy Schneider, di 3 Tage in Quiberon (3 Giorni a Quiberon) di Emily Atef – lungometraggio di finzione, spaccato di vita dell’attrice – presentato alla Berlinale 2018.

Alle ore 15.30 presso Fondazione Cominelli l’Incontro con l’Autore Luca Malavasi, che presenta la sua opera Pianeta Varda (ETS Edizione, 2022) dedicata alla regista della nouvelle vague francese, alla quale il Festival ha dedicato l’Edizione 2010. Al termine della chiacchierata, pomeriggio in dolcezza con Varda’s Tea-Time, con la piccola pasticceria amata da Agnès Varda.

A seguire l’Aperitivo Speciale: Sostieni Cineforum, col critico Emanuela Martini, direttrice della rinnovata rivista.

Alle ore 18.00 in Fondazione la seconda proiezione della Sezione Concorso con Sarura – The future is an Unknown Place di Nicola Zambelli.

Alle ore 21.30 la terza proiezione della Sezione Concorso con Io resto di Michele Aiello. Al termine della visione l’autore parteciperà con il Pubblico al Q&A.

INFORMAZIONI:

Facebook: @filmfestivaldelgarda (https://www.facebook.com/filmfestivaldelgarda/)

YouTube: FilmFestival del Garda

(https://www.youtube.com/channel/UCTIAesQt-30_bj3YnN5MbQA)

Instagram: @filmfestival_del_garda

I dettagli e i riferimenti di ogni singolo evento sono reperibili anche nel programma in pdf. Per il download o la consultazione: Programma FFG2022