Lunedì 30 maggio alle ore 9.00 presso la Scuola materna A. M. Borghese di San Felice del Benaco Alla scoperta del mondo del cinema CINEM-AZIONE, laboratorio alla scoperta del mondo del cinema, in collaborazione con Bergamo Film Meeting.Alle ore 18.00 presso la Fondazione Cominelli ci sarà la proiezione di Uccallacci e Uccellini, di Pier Paolo Pasolini, omaggio PPP100. In un clima sognante, padre e figlio si imbarcano in un viaggio surreale nelle campagne romane e nella storia, incontrando un corvo saccente che tenta di guidarli per le molteplici vie del marxismo.Alle ore 21.30 in Fondazione la quarta proiezione della Sezione Concorso con The Blunder of Love di Rocco di Mento.Un giovane uomo conosce una giovane donna, si innamorano, costruiscono una casa e fanno dei figli: così inizia il mito della storia d’amore dei nonni del regista. Settant’anni dopo,il nipote decide di rendere omaggio al suo defunto nonno tramite un film documentario rievocando la memori insieme ai membri di tre generazioni della sua famiglia. Ma tutto si rivela molto più difficile del previsto, specialmente perché il passato nasconde delle verità molto diverse dai racconti della tradizione di famiglia. Al termine della visione l’autore parteciperà con il Pubblico al Q&A.

