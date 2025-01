Al Goldoni di Venezia “Il Romanzo della Bibbia” con Cazzullo e Ovadia

Aldo Cazzullo e Moni Ovadia raccontano l’ Antico Testamento fra letture, musiche e canti dal palco del Teatro Goldoni, dove il prossimo 1° febbraio alle 20.30 e portano in scena Il Romanzo della Bibbia, ispirato agli stessi temi del libro Il Dio dei nostri padri (Mondadori, 2024), sulle musiche composte ed eseguite dal vivo di Giovanna Famulari.

Si tratta di una storia narrata proprio a due voci: Aldo Cazzullo racconta e Moni Ovadia lo accompagna con letture, interventi e canti. Il racconto tocca alcuni degli episodi e dei personaggi più noti dell’Antico Testamento: dalla Creazione a Sodoma e Gomorra, da Adamo ed Eva all’Arca di Noè, da Abramo fino alla profezia di Isaia che preannuncia e lascia intravedere l’arrivo del Messia. Sullo sfondo le spettacolari testimonianze che queste storie hanno lasciato nelle arti visive, vere fonti di ispirazione nei secoli dei più grandi artisti.

Il romanzo della Bibbia, prodotto dal CTB-Centro Teatrale Bresciano, si inserisce nel cartellone Fuoriserie, un contenitore multidisciplinare di concerti, teatro contemporaneo, spettacoli, conferenze e teatro comico, che nei prossimi mesi vedrà salire sul palco Pietrangelo Buttafuoco nei panni di Cyrano De Bergerac il 26 febbraio, Pietro del Soldà il 15 marzo a partire dal suo ultimo libro La vita fuori di sé in Apologia dell’avventura, Massimo Cacciari intorno a Gli ultimi giorni dell’umanità di Karl Kraus il 19 marzo, Gioele Dix per rendere omaggio a Gaber il 28 marzo, Ottavia Piccolo in Matteotti. (Anatomia di un fascismo) il 4 aprile e Marcella Farioli il 29 aprile con le sue Eroine.