“Giocare in Campo. La città come teatro ritrovato” è il nuovo progetto del laboratorio teatrale per cittadini dai 18 anni in su, che si svolgerà, sotto la guida di Mattia Berto, a partire da ottobre al Teatro Carlo Goldoni di Venezia per iniziativa dello Stabile del Veneto – Teatro Nazionale.

Saranno due i laboratori aperti a partecipanti di età compresa tra i 20 e i 70 anni. Il teatro è gioco, è luogo della scoperta, del travestimento, è lo spazio e il tempo del gruppo. A teatro si racconta di sé, si ripercorrono le notti magiche di quando si era bambini e grazie ad esso, anche gli adulti e i vecchi, per un tempo unico e catartico, hanno l’opportunità di tornare fanciulli. Le parole e lo sguardo di Italo Calvino e di altri grandi autori si fonderanno con le storie dei partecipanti al laboratorio. I Campi veneziani saranno animati con azioni teatrali che coinvolgeranno tutti quelli che hanno voglia di giocare. In un momento storico di profonde trasformazioni, ancora una volta, l’idea di un teatro di comunità, che si interroga e condivide, permetterà di costruire uno sguardo limpido sui luoghi che amiamo e viviamo. Eterni sognatori di utopia e vita, il teatro come cura e rivoluzione.

I corsi si svolgeranno da ottobre ad aprile di mercoledì, il primo fra le 19 e le 20,30, il secondo fra le 20,45 e le 22,15. Sono in programma tre performance all’aperto di domenica.

Iscrizioni: education@teatrostabileveneto.it