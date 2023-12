Al Goldoni di Venezia “Le allegre comari di Windsor” per chiudere il 2023 e inaugurare il 2024

Fine e inizio anno al Teatro Goldoni di Venezia con “Le allegre comari di Windsor” dirette da Andrea Chiodi in cartellone da giovedì 28 dicembre a lunedì 1 gennaio 2024. Lo spettacolo aveva debuttato lo scorso luglio all’Estate Teatrale Veronese nell’ambito del Festival shakespeariano. Si tratta di una delle opere più amate e rappresentate del Bardo: al centro della pièce l’amore contrastato dei giovani, gli equivoci, i travestimenti, le beffe. E le donne, libere di pensare a agire.

Nell’adattamento curato da Angela Demattè, che gioca sulla fedeltà del linguaggio, Andrea Chiodi crea un mondo immaginario abitato da un cast d’eccezione. “La commedia ci descrive una società nuova, senza valori alti e cavallereschi, a tratti violenta, un mondo borghese e arricchito, un mondo simile a quello del film “ Il capitale umano” di Virzì – spiega il regista varesino – Ho voluto portare, come spesso ho fatto con le commedie di Shakespeare, tutti i personaggi in un mondo evocativo, in una sorta di country club immaginario dal sapore molto inglese fatto di tessuto tartan e kilt che ho costruito con la collaborazione dello scenografo Guido Buganza, della costumista Ilaria Ariemme e di Marta Ciappina per i movimenti di scena>>.Grande spazio anche alle burle di due signore che, ricevendo attenzioni e lettere d’amore proprio da quell’uomo buffo e squattrinato, ricambiano facendosi beffa del malcapitato. L’iconica Eva Robin’s vestirà i panni di Miss Quickly, sempre pronta a tessere quel filo che unisce tutti gli inganni. Assieme a lei, sul palcoscenico, Angelo Di Genio, già premo Ubu per gli attori di età inferiore ai 30 anni, Francesca Porrini, Nicola Ciaffoni, Davide Falbo, Riccardo Gamba, Sofia Pauly, Ottavia Sanfilippo e Pierdomenico Simone. L’intero cast alla fine della recita di domenica 31 brinderà al nuovo anno insieme al pubblico.

Lo spettacolo si inserisce nel progetto della Compagnia Giovani del Teatro Stabile del Veneto.- Teatro Nazionale. Le recite iniziano il 28 dicembre alle ore 20.30, venerdì 29 e sabato 30 alle 19,00, domenica 31 allle 21 e lunedì 1 gennaio alle 17.