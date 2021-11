I was sitting on my patio, lo spettacolo andato in scena nel 1977 con la coppia Wilson -Childs nel ruolo dei protagonisti, arriva a Venezia dall’11 al 14 novembre per la sua prima italiana nella versione in lingua originale con sovratitoli. Lo spettacolo è stato riallestito con due nuovi prestigiosi interpreti come Christopher Nell, uno degli attori più conosciuti del Berliner Ensemble, e Julie Shanahan, straordinaria interprete del Tanztheater Wuppertal di Pina Bausch. Si tratta di un monologo privo di ogni apparente dramma o tragedia, costituito da un flusso casuale di associazioni di idee che si riversa sui confini di un nudo set in bianco e nero. A più di quarant’anni dal primo debutto, Wilson propone una nuova versione dello spettacolo e per i due nuovi interpreti ripensa l’approccio in modo che non si fissino mai nei ruoli interpretati dai loro predecessori, poiché la vera essenza dello spettacolo è proprio quella di non avere ruoli definiti. “Con Wilson e gli attori ci siamo proposti di andare oltre la riproposizione delle coreografie per cercare una relazione intima con il testo in cui le loro storie si intersecano e dove molteplici personalità emergono per trovare la libertà d’espressione che sia propria del presente – scrive in una nota Charles Chemin, collaboratore del regista – Utilizzando elementi della performance originale quali il materiale audio e video, le scene e i principi che hanno ispirato il lighting design dell’epoca, Wilson, Childs e gli attori hanno creato uno spettacolo che può essere visto come una nuova creazione per trovare altri significati, partendo dal contributo dei nuovi attori”.

Lo spettacolo, una produzione Théâtre de la Ville di Paris con il supporto di Dance Reflections by Van Cleef & Arpels in associazione con EdM Productions, TSV – Teatro Stabile del Veneto, si replica giovedì 11 alle 20.30, venerdì 12 e sabato 13 alle 19.00 e domenica 14 alle 16.00.