“Mutaforma nelle mani di Ovidio. La città diventa verde” è il nuovo progetto di Teatro di Cittadinanza, ideato da Mattia Berto per il Teatro Goldoni di Venezia. Saranno due i laboratori aperti a partecipanti di età compresa tra i 20 e i 70 anni. Filo conduttore e pretesto per aprire una nuova riflessione sulla contemporaneità, sulla città di Venezia e i suoi cittadini, sarà il celebre testo di Ovidio “Le Metamorfosi”. Miti e leggende che sono stati ispirazione per tutta la letteratura occidentale accompagneranno i protagonisti del laboratorio nei mesi di lavoro. Si imbatteranno nelle dolorose vicende di Orfeo ed Euridice, nelle passioni deluse di Apollo per Dafne e di Eco per Narciso, leggeranno la storia delle Pieridi, mutate in gazze, per aver sfidato nel canto le Muse. L’idea che il Teatro di Cittadinanza abbia, tra le sue missioni, la volontà di abitare i luoghi di Venezia, porterà a ricercare spazi verdi tra le pietre in città, come idea di benessere e cambiamento necessario per la sostenibilità dei luoghi che si vivono e si amano.

I gruppo età 20–70 anni:

– costo 200,00 €

– 20 incontri da ottobre 2021 a maggio 2022, mercoledì ore 19.00-20.30

– 3 performance all’aperto

– massimo 15 iscritti

II gruppo età 20–70 anni:

– costo 200,00 €

– 20 incontri da ottobre 2021 a maggio 2022, mercoledì ore 20.45–22.15

– 3 performance all’aperto

– massimo 15 iscritti

Spettacolo finale:

Domenica 8 maggio 2022 al Teatro Goldoni di Venezia

Ulteriori informazioni:

Per iscriversi è necessario scrivere un’email a: laboratori.teatrogoldoni@teatrostabileveneto.it

Il laboratorio si terrà nella sala prove del Teatro Goldoni di Venezia.