Ultime battute per Lago Film Fest, il festival lacustre più visionario d’Italia, che ogni anno anima il suggestivo borgo di Revine Lago con decine di eventi, anteprime e ospiti da tutto il mondo. Uno dei premi più longevi nella storia della rassegn, il Concorso Triveneto, ha aperto quest’anno, per la prima volta, i confini regionali abbracciando anche il meglio della produzione cinematografica del Trentino e del Friuli. Sette le opere presentate tra documentario, saggio, sperimentazione e finzione pura, capaci di smuovere le acque in profondità, di interrogarsi e interrogare, di indagare la realtà con decisione e delicatezza esplorando presente e passato. Nella serata di ieri, giovedì 25 luglio, la giuria composta dalla direttrice di produzione Francesca Vittoria Bennett, dal regista croato Igor Bezinović e dall’attrice Valentina Bellè ha assegnato l’ambito premio Triveneto a “Inside out – Innen heraus” di Francesca Cogni e Silvia Maggi. Un potente racconto sensoriale sulla condizione carceraria della società di oggi narrato attraverso le vivide voci di chi il carcere l’ha vissuto, cullate da immagini e minimali animazioni in un continuo intersecarsi di dentro e fuori, reclusione e salvezza.

Menzione speciale per “Il compleanno di Enrico” del feltrino Francesco Sossai che ha debuttato con questo cortometraggio a Cannes, unico italiano in concorso alla Quinzaine des Cinéastes. Girato in pellicola 16mm, l’opera evoca un sentimento comune, una solitudine che appartiene a tutti, ma in particolare ai bambini, nel passaggio, verso l’ignoto, tra lo spazio della festa e quello del bosco, tra il giorno e la notte.

È, invece, “Ulderica, fruta di mont” il corto dell’udinese Stefano Giacomuzzi che ha vinto il premio assegnato dalla giuria dei Local Experts composta da Flavio Nardi (Libreria La Pieve, Pieve di Soligo), Ketty Gallon (Fondazione Štĕpán Zavřel, Sarmede), Emma Sech (Cinema Careni, Pieve di Soligo), Walter Dal Cin (Cinema e Ambiente, Vittorio Veneto), Laura Piatti (Quarta Parete, Venezia), Mauro Marcon (Cineforum Vittoriese, Vittorio Veneto) ed Elvira Fantin (Cineforum del Quartier del Piave). Nel film la ricerca e capacità di sguardo della fotografa friulana Ulderica da Pozzo sono restituiti con poesia e purezza di stile in una storia intima e geograficamente circoscritta che riecheggia universalmente interrogandosi sul senso della vita, ripercorrendo, tra luci ed ombre, le evocative montagne della Carnia e le storie dei suoi abitanti. Sabato 27 luglio si conclude l’edizione del ventennale con proiezioni inedite, ospiti nazionali ed internazionali e l’atteso concerto sotto le stelle del batterista Luca Bottigliero.

Facebook https://www.facebook.com/lagofilmfest

Instagram https://www.instagram.com/lagofilmfest/

Youtube https://www.youtube.com/user/LagoFilmFest