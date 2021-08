Sbarca al Lido di Venezia, in occasione della Mostra del Cinema, il teatro di cittadinanza di Mattia Berto. Il regista veneziano terrà, infatti, a partire dal 31 agosto un laboratorio di teatro di cittadinanza all’Isola Edipo, lo spazio di Edipo Re Impresa Sociale che al Lido di Venezia in riva di Corinto, dove è ormeggiata la storica imbarcazione Edipo Re, con cui navigavano Pier Paolo Pasolini e il pittore Giuseppe Zigaina, organizza dall’1 all’11 settembre una rassegna di eventi dedicata a cinema, letteratura, musica, arte, cibo e attualità all’insegna della cooperazione, del rispetto dell’ambiente, della persona e della sostenibilità. La direzione artistica è di Silvia Jop. Il teatro di cittadinanza di Mattia Berto racconta e rigenera le città ponendo grande attenzione ai valori della relazione e dell’inclusione. A Venezia nell’arco di una decina d’anni ha coinvolto cittadini di tutte le età in azioni teatrali pensate specificamente in funzione di un contesto, trovando spazio in botteghe, teatri, case private, centri psichiatrici, hotel, strade e piazze e istituti penitenziari. Il teatro di cittadinanza di cittadinanza di Mattia Berto punta sulle persone, vuol dar vita ad una comunità teatrale e cittadina. Colonne portanti ne sono l’importanza dell’altro e il fondamentale valore del reciproco sostegno. La performance finale è prevista all’aperto sabato 11 settembre, giorno conclusivo della Mostra del Cinema, alle ore 19: per gli incontri laboratoriali i partecipanti potranno usufruire della Sala Laguna, il cinema della parrocchia di Sant’Antonio il cui restauro è stato ultimato due mesi fa grazie alla collaborazione fra Edipo Re Impresa Sociale, Associazione Giornate degli Autori e la Parrocchia di S. Antonio.

La foto è di Giorgia Chinellato.