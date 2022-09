Al Lido di Venezia Isola di Edipo propone “Notti bianche”

Per 125 anni, le Galeries Lafayette, l’esclusiva catena di grandi magazzini francesi, la più grande d’Europa, hanno intessuto stretti legami con artisti, designer e registi, facendo della promozione della creatività uno dei fondamenti della propria identità. Negli ultimi anni, le collaborazioni sono state varie e multiformi, sino a realizzare con la società di produzione MISIA Films una serie di cortometraggi che esplorano gli spazi, le professioni e l’energia dei grandi magazzini. La prima parte di questa serie di corti sarà presentata in anteprima il 7 settembre con il titolo di “Notti Bianche” nell’ambito di Isola Edipo, il luogo innovativo tra il cuore della Laguna e la Mostra del Cinema, dedicato a proiezioni, incontri, concerti, installazioni e performance. I cortometraggi saranno proiettati nella Sala Laguna dalle 18.00 alle 20.00. L’obiettivo è di far emergere nuovi talenti, creando un ponte tra l’arte e il cinema. Le Galeries mettono a disposizione il luogo e lasciano completa libertà all’interno agli artisti.

Questi i corti in programma nella Sala Laguna dalle 18 alle 20 di mercoledì 7 settembre.

Lafayette Mansion, MELANIE MATRANGA

Mélanie Matranga segue la quotidianità del personale di sicurezza e dei pompieri delle Galeries che fanno il turno giornaliero. Attraverso la musica minimalista di Romain Arnette, vaghiamo con loro nel labirinto dei grandi magazzini.

Night Train by GÉRALDINE PY & ROBERTO VERDE

Il duo di artisti Géraldine Py & Roberto Verde ci invita a un viaggio onirico e notturno simile a un treno fantasma, che segue il percorso dei pacchi nel magazzino delle Galeries. Carolina Santana propone la musica come contrappunto ai movimenti meccanici sulle rotaie del nastro trasportatore.

Outbreath by ADRIANO VALERIO

Adriano Valerio disegna una traiettoria onirica che si eleva fino alla Cupola. La voce di Sabina Sciubba, in una composizione creata in collaborazione con Enrico Ascoli, supera i limiti dell’architettura e si proietta sulla terrazza dove un gruppo di giovani balla trasportato dalla potenza dei ritmi e della voce.

Each Eyelid is a Dome by ANTOINE VIVIANI

In un grande magazzino, una telecamera di sorveglianza ha perso il controllo e mette in discussione il proprio punto di vista. Antoine Viviani propone un viaggio caleidoscopico che ci interroga sulla nostra percezione della realtà. È lui stesso a firmare la creazione del suono.