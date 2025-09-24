Al Lucca Film Festival premiati Malcom McDowell e Alberto Paradossi

L’attore Malcolm McDowell, mercoledì 24 settembre, è stato ospite della ventunesima edizione del Lucca Film Festival, in corso nella città toscana fino al 28 settembre 2025, con la direzione artistica di Nicola Borrelli e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

L’attore inglese, che nel 1971 impersonò l’iconico personaggio di Alex in Arancia Meccanica di Stanley Kubrick, ha ricevuto sul palco del Cinema Astra – il Premio alla Carriera e presentato la versione ricostruita da Thomas Negovan, dalla sceneggiatura di Gore Vidal, del film Caligola: The Ultimate Cut, accompagnato dall’artista internazionale Hershey Felder, in collaborazione con FirenzeOnStage.

Il film, presentato in versione originale con sottotitoli in italiano, racconta della salita al trono – dopo l’assassinio di Tiberio (Peter O’Toole) – del giovane Caligola (Malcolm McDowell), che trascina l’Impero Romano in una spirale di violenza, lussuria e follia. Uscito nel 1980, Caligola è rimasto celebre per la sua travagliata lavorazione e per lo scandalo suscitato all’epoca: divergenze artistiche e ritardi produssero un film ibrido, tanto decadente, quanto controverso. Oltre quarant’anni dopo, Thomas Negovan ne propone una nuova versione, The Ultimate Cut: un’opera completamente ricostruita, senza ricorrere a un singolo fotogramma del film originale, che restituisce forza agli attori (tra cui una splendida Helen Mirren nei panni della moglie dell’Imperatore) e offre uno sguardo inedito sulla follia dell’Imperatore.

Malcolm McDowell ha recitato anche in film italiani quali Mortacci, per la regia di Sergio Citti (1989), Maggio musicale, diretto da Ugo Gregoretti nel 1989 e Cuori estranei, diretto da Edoardo Ponti nel 2002. Candidato al Golden Globe nel 1972 come Miglior attore in un film drammatico per Arancia meccanica, nel 2005 ha vinto un Nastro d’Argento Europeo per il film Evilenko, diretto da David Grieco. Il 16 marzo 2012 gli è stata inoltre conferita una stella al 6714 dell’Hollywood Boulevard sulla Hollywood Walk of Fame, nella categoria Motion Pictures.

Un premio alla Carriera si affianca al premio per un astro nascente: da qui il Lucca Film Festival annuncia la consegna – la sera di sabato 27 dicembre al Cinema Astra – del Premio Nuovi Protagonisti all’attore lucchese Alberto Paradossi. Classe 1989, Paradossi si è formato alla scuola di recitazione del Centro Sperimentale di Cinematografia, iniziando la propria carriera attoriale nel teatro, recitando in commedie di autori come Theresa Rebeck e Neil LaBute.

Dopo essere approdato anche al cinema recitando ruoli secondari in film come Il nostro ultimo e La ragazza nella nebbia, nel 2020 prende parte al film di Gianni Amelio Hammamet, in cui interpreta il figlio del presidente Craxi. Nello stesso anno recita, inoltre, nel film per la televisione Permette? Alberto Sordi, dove interpreta Federico Fellini. Dal 2022 è nel cast della serie tv Studio Battaglia e, tra il 2022 e il 2023 è nella miniserie tv The Net – Gioco di squadra, diretta da Volfango De Biasi e Lorenzo Sportiello. Nel 2024 è protagonista del film di Zamora, esordio alla regia di Neri Marcorè, tratto dall’omonimo romanzo di Roberto Perrone. L’evento è realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

