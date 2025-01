Al Masetti Cinema di Fano si celebra il Giorno della Memoria

Per la celebrazione del Giorno della Memoria 2025, il Cinema Masetti di Fano ha organizzato un doppio appuntamento.

Si comincerà domenica 26 gennaio in orario mattutino (alle ore 10:30) con il film di animazione diretto da Enrico Paolantonio e intitolato La bicicletta di Bartali. Protagonista della storia è proprio la bicicletta con cui Gino Bartali trasportò documenti falsi per salvare centinaia di ebrei dalla barbarie nazifascista nella Toscana del 1943-44. A Gerusalemme, sessant’anni dopo, la bicicletta di Bartali diventa il simbolo dell’amicizia di David, un giovane ciclista ebreo israeliano, e Ibrahim, un ragazzo arabo israeliano. I due instaurano una forte complicità e sognano di vincere insieme un campionato di ciclismo, violando le regole ma portando pace e tolleranza nelle rispettive comunità.

Presentato in concorso al 54° Giffoni Film Festival, La bicicletta di Bartali nasce da un’idea del regista Israel Cesare Moscati (scomparso nel 2019 e alla cui memoria è dedicato il film), autore di testi e documentari sulla Memoria, in particolare sulle persecuzioni nazifasciste verso la comunità ebraica romana.

Lunedì sera, 27 gennaio, sarà invece riproposto al Masetti – in versione originale sottotitolata – il capolavoro La zona d’interesse (The Zone of Interest), film scritto e diretto da Jonathan Glazer che ha vinto il Premio Oscar di un anno fa come Miglior Film Internazionale. Adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo scritto da Martin Amis, la pellicola segue la vita quotidiana della famiglia Höss, che vive accanto al campo di sterminio nazista di Auschwitz durante la Seconda Guerra Mondiale. Il padre è infatti il comandante del campo, mentre la famiglia vive in un’elegante casa di campagna in riva al fiume nella più serena routine, come se dietro al loro giardino non ci fossero i forni crematori del campo di concentramento. Nell’aria, intanto, si vedono alzarsi nuvole di cenere…

Info: www.masetticinema.it.