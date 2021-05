Arte al kilo è un progetto urbano curato da Marina Bastianello, dell’omonima galleria d’arte mestrina, che mira ad avvicinare l’arte contemporanea alla comunità cittadina. Questo ambizioso obiettivo viene raggiunto tramite una scelta a dir poco non convenzionale: ambientare la mostra al mercato coperto San Michele di Mestre (VE). Il mercato, inaugurato nel 2019, si configura oggi come un nodale punto di passaggio che ospita e attrae una vivace comunità multietnica. Appare, dunque, il luogo ideale per “catturare” una nuova categoria di fruitori dell’arte, con un occhio magari meno esperto ma proprio per questo maggiormente capace di stupirsi.

Il progetto ha veramente stimolato i 17 artisti della Marina Bastianello Gallery che sono stati invitati a partecipare: hanno, infatti, dovuto lavorare in un contesto totalmente diverso da quello cui sono abituati. Il risultato, però, è promettente. Ciascuno di loro ha sviluppato un’opera autonoma, che racconta una storia diversa: si va dai disegni delle forme d’onda dell’artista Francesco Piva ai sacchetti colmi di frammenti di pittura di Eva Chiara Trevisan, dalle fotografie di uccelli del duo artistico Penzo+Fiore all’ingegnoso macchinario che rileva il livello della marea di Matteo Vettorello. Ogni opera troverà spazio in un banco differente del mercato e sarà accompagnata da una didascalia esplicativa perché, come dice la gallerista Marina Bastianello, “l’arte contemporanea ha il pregio e il difetto di dover essere spiegata”. E per i più curiosi, ai quali la didascalia non basta, ci saranno gli esercenti del mercato che saranno pronti a rispondere a eventuali dubbi interpretativi scaturiti dall’osservazione delle opere alla maniera tipica di quell’ambiente, e cioè schietta e verace.

Il nuovo progetto affianca all’esposizione al mercato anche un ciclo di talk tenuti al Polo M9 dove si rifletterà su sistema dell’arte contemporanea.

Quando visitare la mostra?

Opening 15 maggio 2021 dalle 10.00 alle 19.30

Dal 17 maggio al 30 giugno 2021

Quando partecipare ai talk?

Venerdì 4,11 e 18 giugno 2021 dalle 18.00