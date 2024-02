Al Modernissimo di Bologna Servillo e D’Amore raccontano Caracas, Velania Mesay presenta Agàpe

Giornata ricca di incontri venerdì 23 febbraio al cinema Modernissimo di Bologna. Alle ore 12, il regista e interprete Marco D’Amore e l’attore Toni Servillo racconteranno la genesi del nuovo film Caracas, in uscita il 29 febbraio, partendo dal romanzo di Ermanno Rea Napoli ferrovia, da cui è tratto (l’evento, realizzato in collaborazione con Pico Media, è sold out).

Dalla scrittura della sceneggiatura al set fino ad arrivare al montaggio, ultima tappa del viaggio. Alle pagine del romanzo, lette da D’Amore e Servillo, si alterneranno quelle della sceneggiatura, costruendo un dialogo con il pubblico. Nel pomeriggio, per il ciclo di incontri legati alla mostra World Press Photo allestita nel Sottopasso di Piazza Re Enzo (è l’ultimo week end per visitarla, chiuderà il 25 febbraio), alle ore 17, sempre al Modernissimo, ci sarà la foto editor Carol Körting, che accompagnerà il pubblico in un’esplorazione del mondo della fotografia attraverso due prospettive affascinanti: da un lato gli scatti dei grandi maestri che hanno plasmato la storia dell’arte fotografica; dall’altro i coinvolgenti reportage pubblicati su “LFI” (Leica Fotografie International). La sera, alle ore 20, la regista Velania A. Mesay presenterà il suo nuovo film, Agàpe: i racconti di chi emigra verso l’Europa, raccolti nei luoghi di primo approdo, dall’isola di Lesbo a Cipro. “Per noi era fondamenta riportare il fenomeno delle migrazioni su un piano umano, partire da ciò che ci accomuna tutti e supera le divisioni”, ha detto la regista. “Volevamo dire al mondo che dietro le mille sofferenze, i soprusi, le difficoltà, dietro le retoriche che criminalizzano i migranti e ne fanno una massa informe da cui difendersi, ci sono storie, volti, cultura, c’è agàpe, amore appunto”.