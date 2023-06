Nell’ambito della mostra “Rivoluzione Vedova”, visitabile fino al 26 novembre all’M9 – Museo del ‘900 di Mestre, lo studio bolognese specializzato in computer grafica Vitruvio Virtual Reality ha recentemente realizzato la video installazione site specific “Nel tumulto. Situazioni contrastanti simultanee”. Lo studio, che si occupa di ideare e realizzare spot pubblicitari, tour virtuali per mostre o eventi di moda, esperienze di realtà aumentata e virtuale, ha portato così il proprio tributo all’artista Emilio Vedova, a cui è dedicata la mostra.

Attraverso l’analisi del suo lavoro e del corpus teorico, il team di Vitruvio Virtual Reality ha dato vita a un corto in qualità cinematografica della durata di 3 minuti e 30 secondi pensato per essere proiettato in un apposito spazio immersivo composto da 4 pareti contrapposte (superficie totale 56 mq) che avvolgeranno il visitatore ponendolo al centro dell’immaginario del grande artista veneziano. “Mediante l’elaborazione tridimensionale dell’immagine restituita con una tecnica apparentemente bidimensionale, in bianco e nero, colori chiave del linguaggio pittorico dell’artista, abbiamo creato un’immedesimazione empatica tra fruitore e artista sotto forma di dialogo introspettivo con il contesto semiotico della città” così dichiara Simone Salomoni coordinatore del progetto e co-fondatore di Vitruvio Virtual Reality.

Il tema centrale dell’installazione è il rapporto di Vedova con la sua città natale, Venezia, che l’artista ha sempre considerato come grande fonte d’ispirazione. Il suo lavoro, infatti, è strettamente legato al contesto lagunare, alla sua luce, ai suoi colori e alle sue architetture.

L’installazione di Vitruvio Virtual Reality completa così il percorso espositivo della mostra che racconta con centotrenta opere il punto di vista di questo grande artista del Novecento italiano e, in particolare, veneziano. La mostra “Rivoluzione Vedova” è stata ideata e progettata da Fondazione Emilio e Annabianca Vedova e coprodotta con M9 – Museo del ’900. L’esposizione è a cura di Gabriella Belli.



INFORMAZIONI UTILI

DOVE: M9 – Museo del ’900, Via Giovanni Pascoli 11, Venezia-Mestre

QUANDO: Fino al 26 novembre 2023

ORARI: mercoledì-giovedì-venerdì dalle 10 alle 18; sabato-domenica dalle 10 alle 19; lunedì e martedì chiuso. La biglietteria chiude un’ora prima.

COSTO BIGLIETTO MOSTRA: Intero 10 euro, Ridotto 8 euro