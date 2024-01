Al Plazzetto Bru Zane di Venezia dalle ombre ai disegni: musica e animazione nel romanticismo francese

A Venezia giovedì 1° febbraio alle 19,30 il Palazzetto Bru Zane accoglie il suo primo “cine-concerto” della stagione 2023-2024, incluso nella serie di incontri destinati ad approfondire il solido legame tra musica ottocentesca e cinema dei primordi. Nel campo dell’animazione, la Francia è stata un terreno fertile. Nel Romanticismo, dal 1890, il celebre cabaret Le chat noir propose, infatti, a Montmartre una versione rinnovata del teatro delle ombre, proveniente dal lontano passato delle esotiche isole di Bali e Giava. Artisti e compositori d’eccezione lavorarono per circa dieci anni a una serie di spettacoli che divertirono e meravigliarono, in bilico fra opera lirica, satira, storia e magia. Al Palazzetto Bru Zane Marco Bellano, docente di cinema all’Università di Padova, proporrà le ricostruzioni di Le Sphinx (Amedée Vignola, 1896) e La marche à l’étoile (Henri Rivière, 1890), basate su materiali originali d’epoca conservati al Museo del Precinema di Padova, con musiche originali per pianoforte e baritono di Georges Fragerolle. Si renderà omaggio anche a un altro pioniere dell’animazione francese: Émile Reynaud, inventore del prassinoscopio e poi delle Pantomimes lumineuses, andate in scena al Musée Grevin del 1892 al1900. A tutti gli effetti le prime proiezioni a disegni animati della storia, con musiche originali composte da Gaston Paulin, che ascolteremo assieme alle ricostruzioni di due spettacoli realizzate da Julien Pappé e dalla Cinémathèque Française. Introduce Marco Bellano, al pianoforte Gabriele Dal Santo e baritono Alberto Spadarotto.