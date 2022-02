Martedì 15 febbraio alle ore 18 nell’Aula Magna del Centro civico”Daniele Manin”di Mestre l’Associazione Amici dello Spettacolo di Venezia/Mestre, affiliata al Cinit e presieduta dalla dott.ssa Wera Venturelli consegnera’ il Premio Amici dello Spettacolo 2022 a Giovanni Pellegrini,regista veneziano di documentari, cortometraggi e spot.

Il Premio viene assegnato annualmente a personalita’ del mondo della cultura e dello spettacolo che si siano particolarmente segnalate per il loro personale contributo in questo ambito. Giovanni Pellegrini infatti,dopo essersi diplomato in regia del documentario al Centro Sperimentale di Cinematografia ha realizzato documentari che sono stati presentati in Festival di tutto il mondo tra i quali il festival di Locarno e la Mostra del cinema di Venezia. Vive e lavora a Venezia dove ha aperto la casa di produzione cinematografica Ginko film.

L’amore per la sua citta’,che ritiene possa divenire simbolo dei cambiamenti climatici, lo ha indotto ad affrontare il racconto dei giorni della cosiddetta “acqua granda” quando il 12 novembre 2019 Venezia e’ stata allagata dall’acqua salmastra drammaticamente. E’ nato cosi’ ” La citta ‘ delle sirene” , un docufilm su quei giorni che sara’ presentato dallo stesso regista subito dopo la premiazione.