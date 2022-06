Al Taormina Film Festival anteprima mondiale di Tell it like a woman

Tante le artiste internazionali presenti a Taormina all’anteprima di Tell it like a woman, l’antologia tutta al femminile prodotta da ILBE – Iervolino & Lady Bacardi Entertainment in collaborazione con We Do It Together : l’attrice Eva Longoria, le registe Maria Sole Tognazzi , Catherine Hardwicke , Leena Yadav e Lucia Puenzo, le artiste Sofia Carson e Diane Warren (prima cantautrice a ricevere l’Oscar alla carriera), avevano a fianco i produttori Andrea Iervolino, Monika Bacardi, Chiara Tilesi e Lucas Akoskin. Sette cortometraggi e otto registe per raccontare la forza, il coraggio e la determinazione che le donne custodiscono dentro di sé. Tell It Like a Woman è stato girato negli anni della pandemia da Covid-19 in cinque Paesi diversi; dall’Italia all’Argentina, dall’India agli Stati Uniti passando per il Giappone, le registe (alle quali si aggiungono Mipo O, Taraji P. Henson, Lucia Bulgheroni e Silvia Carobbio ) hanno portato sul grande schermo storie vere – come nel caso di Pepcy & Kim, corto incentrato sulla vita di Kim Carter, tossicodipendente con un passato criminale che lotta per liberarsi dai propri demoni, e Elbows Deep, il corto di Catherine Hardwicke incentrato sulla storia del direttore medico di un Centro di Los Angeles che presta assistenza sanitaria ai senzatetto, Susan Partovi che ha raggiunto al Taormina Film Festival il resto del cast – ma anche narrazioni frutto della fantasia delle sceneggiatrici, come nel caso di Sharing a Ride, dramma firmato da Leena Yadav che racconta l’incontro di una sedicente progressista con una transessuale, incontro che la obbligherà a rivedere i propri pregiudizi inconsci.

“La parità di genere accompagna da sempre il lavoro di ILBE incoraggiando un vero cambiamento culturale” – commenta a margine Andrea Iervolino – “Con Tell it like a woman siamo andati oltre: abbiamo realizzato un film in cui le donne potessero rispecchiarsi, e da cui potessero trarre forza. Un ringraziamento vorrei rivolgerlo a Chiara Tilesi, che con We do it together ci ha accompagnato in questo percorso.”

Ospitata ieri sera nella suggestiva cornice del Teatro Antico di Taormina, la prima di Tell it like a woman ha visto la presenza, tra le altre, anche di Eva Longoria, protagonista del corto Lagonegro, in cui interpreta un architetto in carriera , chiamata a confrontarsi con una scomoda ma bellissima eredità. A inaugurare la première mondiale, la performance live di Sofia Carson e Diane Warren, che sono salite sul palco per interpretare “Applause”, canzone composta appositamente per il film dalla famosa cantautrice statunitense autrice di oltre 100 canzoni tra cui Because You Loved Me di Céline Dion e I Don’t Want to Miss a Thing degli Aerosmith. Subito dopo, la consegna del prestigioso premio “Taormina Excellence Award”: “Riuscire a trasmettere al pubblico, maschile e femminile, la potenza e l’universalità di queste storie è la linfa che alimenta il successo dell’avventura che stiamo portando avanti insieme ad Andrea Iervolino – dichiara Lady Bacardi – ILBE vuole essere la finestra internazionale di un cinema attento ai temi sociali, all’inclusione e al Made in Italy”.