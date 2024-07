Anche la quarta serata del Taormina film Festival si è svolta all’insegna della musica e del cinema. Sul palco, in veste di presentatrice, Elvira Terranova, affiancata da Gianna Fratta, direttrice artistica della Fondazione Taormina Arte e ideatrice dell’iniziativa che quest’anno sta accompagnando il Festival, Proiezioni – Suoni e parole prima del film, il ciclo di eventi serali che precedono le proiezioni.

La serata è stata aperta dall’esecuzione di quattro suite musicali del compositore Carlo Crivelli, scritte per alcuni film di Ficarra e Picone, nello specifico il 7 e l’8, L’ora legale, Andiamo a quel paese e Il primo Natale da parte dell’Orchestra sinfonica del Teatro Vittorio Emanuele di Messina, diretta dal maestro Eliseo Castrignanò.

Fra un brano e l’altro del concerto, intitolato Veniamo a quel paese, diversi sono stati gli interventi di Ficarra, Picone e Crivelli che hanno raccontato non solo aneddoti, ma anche il lavoro creativo e di orchestrazione indispensabile per proporre le melodie del film sotto forma di sinfonia orchestrale.

La prima internazionale del film, L’invenzione di noi due ha seguito l’esibizione. Sul palco, ad introdurre il film, il regista e i suoi protagonisti: Corrado Ceron, Silvia D’Amico e Lino Guanciale, oltre che il produttore Nicola Fedrigoni.

La pellicola è tratta dal romanzo omonimo di Matteo Bussola. La storia si muove tra il passato e il presente di un amore che sembra ormai essere finito. A catapultarci in questa storia è il protagonista Milo. Milo e Nadia apparentemente sembrerebbero la coppia perfetta e invidiata da tutti, ma il marito comprende che qualcosa nel rapporto si è rotto, lei non lo ama più. Pensa dunque di scriverle un’email confessandole il suo stato d’animo, ma proprio all’ultimo decide di cambiare nome del mittente. Da qui scaturisce un “gioco”, e i due, dopo tanto tempo, si scopriranno in un modo del tutto nuovo.

Un film strettamente intimistico, ha commentato prima della proiezione l’attore Lino Guanciale, che fa comprendere, come alle volte le maschere che indossiamo, se da un lato ci nascondono, dall’altro ci permettono di mostrare chi siamo veramente.