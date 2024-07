Al Taormina Film Festival spettatori al centro in Filmlovers! di Arnaud Desplechin

Tra le proposte più particolari del Taormina Film Festival c’è sicuramente Filmlovers!, film del regista francese Arnaud Desplechin, proprio nella sua prima internazionale in inglese. La proiezione, con accesso libero, si è tenuta al Palazzo dei congressi con la presenza del regista, che si è intrattenuto nella sala al termine dello spettacolo per rispondere ad alcune domande.

Filmlovers!, nel suo titolo originale Spectateurs!, presentato per la prima volta a Cannes, non è un semplice film. Come affermato dal regista durante la presentazione non è nemmeno un’autobiografia, quanto piuttosto un saggio-documentario, con alcune componenti autobiografiche.

Il risultato del progetto del regista risulta essere alquanto particolare. Il film, della durata di 88 minuti, racconta, in maniera meta-narrativa, la passione e il rapporto che si ha con il cinema. Diviso in capitoli, segue le vicende di Paul Dédalus, personaggio creato per il film del 1996, Comment je me suis disputé… (ma vie sexuelle) e ripreso poi nel 2015 ne I miei giorni più belli. Seguiamo Paul, (che in alcune parti della pellicola ci si mostra come l’alter ego del regista), nella scoperta individuale e collettiva nei confronti del cinema.

Lo seguiamo andare per la prima volta a vedere un film in una sala cinematografica, accompagnato dalla nonna e dalla sorella, e in quell’occasione si mostra essere più interessato alla sala e al proiettore che al film stesso. Lo vediamo appassionarsi al cinema e decidere di fondare un cineforum scolastico, o incantato davanti la televisione, durante un pranzo di famiglia, intento a guardare Spellbound. Ci viene poi mostrato il suo primo bacio proprio dopo essere uscito dalla sala, sino al momento in cui il cinema ha cominciato a studiarlo, maturando una certa consapevolezza.

Un viaggio, quindi, nella vita del protagonista che parte da Fantomas fino ad arrivare al lavoro di Claude Lazman, Shoah, pellicola che rappresenta un po’ il cuore di Filmlovers! come affermato da Desplechin.

La finzione si alterna all’approccio documentaristico. Si parla della storia della fotografia e del suo sviluppo, si analizza l’importanza che il tempo e il movimento ricoprono nel cinema. Vengono mostrati dei giovani intenti a discutere in un bar delle opinioni divergenti del critico cinematografico André Bazin e del filosofo Stanley Cavell, alternando immagini di repertorio con frame di grandi film, in un omaggio nostalgico al cinema.

L‘impianto documentaristico viene perseguito anche nelle interviste di gente comune cui vengono poste domande semplici, ad esempio quale fosse il primo film visto, dove si sedessero al cinema o se avessero mai pianto durante una proiezione. Interessante è stato vedere come da domande apparentemente banali scaturissero risposte significative, che ci fanno comprendere come il cinema ricopra un ruolo importante nella crescita personale di ogni individuo.

Sebbene non sia un prodotto perfetto, il film, che non parla di personaggi, reali o d’invenzione che siano, nè analizza la storia del cinema, raggiunge tuttavia il suo obbiettivo, ovvero, puntare la luce sui veri protagonisti di ogni film, noi, gli Spettatori.