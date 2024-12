Al Teatro a l’Avogaria di Venezia fra Natale e Capodanno torna “L’incognita”

De L’incognita, commedia goldoniana della stagione delle “sedici commedie nuove” (1750-51), che dal 27 al 30 dicembre torna sul palcoscenico del Teatro a L’Avogaria di Venezia, ha avuto modo di occuparsi sul suo blog Giorgio Agamben. “Tra attori e burattini” si intitola l‘intervento che così si conclude “…Vescovo, innestando genialmente il bunraku giapponese sulla tradizione della commedia italiana, ha fatto di più: ha trasfigurato un testo minore di Goldoni (l’Incognita – che non era stata più rappresentata dopo la morte dell’autore) in qualcosa di provocante e ferocemente attuale. La lezione che se ne può trarre è che lo sfacelo di ogni istituzione non soltanto politica che stiamo vivendo non ci rende necessariamente impotenti: è sempre possibile trovare nel passato e custodire anche nelle condizioni più avverse il seme vernalizzato che al tempo opportuno non mancherà di dischiudersi”.

Insomma un segno di speranza si trova sempre anche negli intrecci romanzeschi del teatro del 17°secolo e nel Lelio bandito (1624) di Giovan Battista Andreini, da cui Carlo Goldoni attinge per L’incognita al culmine per cosi dire di una fase “romanzesca” della sua creatività, che caratterizza il periodo della concorrenza con l’abate Pietro Chiari. L’incognita, opera praticamente sconosciuta, viene proposta nell’allestimento di teatro di persona e di figura ideato e costruito da Piermario Vescovo e Antonella Zaggia . La coproduzione dello Stabile di Verona e del Centro Teatrale Da Ponte va in scena al Teatro a l’Avogaria venerdì 27 e sabato 28 dicembre alle 21, domenica 29 e lunedì 30 alle 18. La vicenda si consuma nell’arco di un giorno ed è tanto rocambolesca da sembrare più adatta a burattini che ad esseri umani. E, difatti, in scena troviamo un cast tutto al femminile che in presenza anima i burattini: Antonella Zaggia, Manuela Muffatto, Federica Mulas, Bianca Padoin, Marika Tesser, Francesca Zava e Eleonora Ruzza.

Per prenotare visitare il sito dell’Avogaria e scrivere alla email prenotazioni@teatro-avogaria.it.