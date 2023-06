Dal 23 giugno al 14 luglio 2023 ritorna il Festival di Teatro Antico di Veleia nella suggestiva cornice dell’area archeologica di Veleia romana (Lugagnano Val d’Arda, PC). Diretto da Paola Pedrazzini, il Festival ospita la prima assoluta dei nuovi spettacoli di Marco Baliani (Edipo, realizzato nell’ambito del progetto Bottega XNL) e César Brie (Anchise – Primo studio) e una preziosa selezione di eventi speciali pensati in esclusiva per il foro veleiate, tra i quali tre serate di teatro e musica con Isabella Ferrari, Elio De Capitani e Massimo Popolizio in collaborazione con la Filarmonica Arturo Toscanini di Parma.

L’edizione 2023 del Festival si apre il 23, 24 e 25 giugno con la prima assoluta di Edipo di Marco Baliani, portato sulla scena dagli attori di “Bottega XNL – Fare Teatro”, il corso di alta formazione teatrale tenutosi nei mesi scorsi all’interno di Bottega XNL, la sezione di teatro e cinema di XNL Piacenza Contemporanea di cui Baliani è Maestro. César Brie, attore, regista e drammaturgo argentino, sarà invece per la prima volta a Veleia il 7, 8 e 9 luglio con la prima assoluta di Anchise – Primo Studio, uno spettacolo itinerante nell’area archeologica, per un ristretto gruppo di spettatori alla volta, da lui scritto e diretto. Per César Brie Anchise è un profugo, un naufrago, depositario della memoria dei suoi antenati – di cui porta le ceneri -, della storia di un popolo.

Novità dell’edizione 2023 è anche la collaborazione con La Filarmonica Arturo Toscanini di Parma e la compositrice Silvia Colasanti, sfociata in tre appuntamenti d’eccezione che rileggono i miti classici con un linguaggio e una sensibilità contemporanei attraverso la forma del melologo, tra parola recitata, musica e canto: il 27 giugno la voce recitante sarà quella di Isabella Ferrari, protagonista, insieme alla Filarmonica Toscanini diretta da Oksana Lyniv e il coro Ponchielli Vertova di Cremona diretto dal M° Patrizia Bernelich, di Arianna, Fedra, Didone, tre monodrammi per voce, coro femminile e orchestra, tratti dalle Epistulae heroidum di Ovidio. Il 12 luglio la Filarmonica diretta da Keren Kagarlitsky dialogherà con Elio De Capitani in Arianna e il Minotauro, melologo per voce recitante e orchestra, mentre voce del terzo e ultimo melologo, a chiusura anche dell’intero Festival di Veleia il 14 luglio, sarà Massimo Popolizio in Orfeo.

Completa il cartellone una serie di eventi site specific: Ascanio Celestini è il protagonista dell’appuntamento del 28 giugno in cui presenta in Le Nozze di Antigone, il 29 giugno torna a Veleia Stefano Massini, geniale drammaturgo e performer, per un nuovo capitolo delle sue Interviste impossibili. Il 1° luglio Alessandro Barbero, i con La democrazia nei secoli: coniuga in modo unico rigore storico e affabulazione.

Info e biglietti: www.veleiateatro.com