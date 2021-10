Prosa e musica per raccontare attraverso il ricordo della cantante Anna Girò, la travagliata vita di Antonio Vivaldi. Alessandra Brocadello e Carlo Bertinelli, chiamati dal regista Angelo Manzotti (con all’attivo molte produzioni musicali con l’Associazione Culturale l’Orfeo di Mantova), faranno rivivere questi due protagonisti della scena dei secoli andati nella prestigiosa cornice del settecentesco Teatro Bibiena di Mantova. Sabato 16 ottobre 2021 alle ore 21, al Teatro Bibiena di Mantova, è in cartellone la prima assoluta per l’Italia de “L’Annina del Prete Rosso”, spettacolo di prosa e musica con testi di Paul Tyler e musica di Antonio Vivaldi, presentato dall’Associazione Culturale l’Orfeo in collaborazione con l’Associazione Culturale Pomponazzo.

L ’Annina del Prete Rosso, al secolo Anna Girò, era nata e cresciuta a Mantova. Allieva di Vivaldi, fu una cantante nota e apprezzata da molti famosi compositori dell’epoca. La pièce teatrale di Paul Tyler, grazie allo studio di lettere e testimonianze giunte sino a noi, riabilita finalmente la Donna nel suo valore di persona e porta alla luce il legame con il compositore veneziano.

Angelo Manzotti (che ha curato anche l’adattamento del testo) ambienta la pièce in una nebbiosa sera mantovana nella quale Anna Girò, interpretata da Alessandra Brocadello, tornata a Mantova, nella sua casa natale, rievoca a dieci anni dalla morte del compositore, i momenti meravigliosi vissuti con lui. Ed ecco il fantasma di Vivaldi, impersonato da Carlo Bertinelli, che si fa vivo, che le parla, che condivide con lei quell’ultima estasi spirituale e il rapimento d’amore, di un amore mai finito. Al termine Anna Girò rivelerà il suo vero nome e lo strazio che ancora porta nel cuore dopo molti anni. Una Donna vera con una personalità e una passione che la colloca tra le vere Muse della storia della Musica.

Lo spettacolo propone una scelta di arie che ci restituiscono i vertici della produzione vivaldiana e il fascino straordinario dell’epoca barocca: sono cantate da Elena Bertuzzi (soprano), Angelo Manzotti (sopranista), Riccardo Ristori (basso), accompagnati da Felice Santelli (flauto), Luigi Lupo (traversiere) e dal Vivaldi Baroque Ensemble, direttore Marino Cavalca.

I costumi di Giampaolo Tirelli, creati appositamente per lo spettacolo, restituiscono tutto il gusto e la moda raffinata dell’epoca, assieme alle parrucche di Alessio Aldini.

Info e prenotazione

Cell. 393 9909412

E-mail: prenotazioni@teatrortaet.it

BIGLIETTO UNICO € 25

Nella foto da sin. a destra Carlo Bertinelli, Alessandra Brocadello e Angelo Manzotti.