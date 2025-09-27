Al Teatro del Parco di Mestre al via il progetto TOP Theatre Of the People

L’apertura ufficiale del progetto TOP Theatre Of the People, il progetto triennale affidato alla compagnia Pantakin di Venezia in collaborazione con l’associazione Tadan per le attività del Teatro del Parco di Mestre, è in programma domenica 28 settembre a partire dalle ore 16 con una giornata di festa.

Si inizia con l’ inaugurazione della mostra fotografica a cura di Jessica Tosi, a seguire TOP Carpet, un originale tappeto verde che accoglierà il pubblico, e TOP Shoot con la fotografa Anna Pierobon, arricchiti da musica, video e le immancabili Maschere della Commedia dell’Arte. Ospiti speciali saranno i Jashgawronsky Brothers, storica compagnia internazionale di clown, musicisti e attori, che presenteranno Recycle Venice, spettacolo comico e musicale creato con strumenti “di recupero”, in linea con lo spirito ecologico del parco.

L’evoluzione degli Jash è completa! Tutto salta fuori dai bidoni! Tutti i suoni della musica pop si diffondono come spazzatura. Dalle scope ai secchi, dalle grattugie alla tavoletta del WC, dal secco all’umido. Si tratta di uno spettacolo in cui l’invenzione diventa musica e gli oggetti comuni acquistano una nuova dimensione fantastica e comica. Nulla si crea né si distrugge, ma tutto si trasforma! La domanda è: Il pop è spazzatura o i rifiuti sono pop?”.Nell’occasione verrà lanciata anche la call per la Giuria TOP Secret: un gruppo di spettatori attivi che seguiranno e racconteranno tutta la stagione. Per informazioni: www.culturavenezia.it.