Al Teatro del Parco di Mestre per TOP Ten “Margherito – C’è tempo per tornare a casa”

Nuovo appuntamento di TOP Ten, la stagione di prosa del Teatro del Parco di Mestre affidata alla direzione artistica della compagnia Pantakin e dell’associazione Tandan.

Sabato 6 dicembre alle 19,30 è in programma Margherito – C’è tempo per tornare a casa di Francesco Bianchi e Daniele Ronco, che, oltre ad aver ridotto e adattato per la scena il libro Il mondo di Margherita di Renato Lombardo, a cui si sono ispirati, sono rispettivamente regista e interprete della messa in scena.

La vita semplice, arcana, impossibile da immaginare oggi, di una donna vissuta in una piccola borgata, lontana dalla vita frenetica del mondo, della cuneese Valle Grana, Margherita, in lingua occitana Margherito, è al centro di uno spettacolo tutto costruito sul legame tra essere umano e ambiente.

La messa in scena essenziale, quasi povera, porta sul palco un passaggio continuo di testimone tra Daniele, il narratore di oggi, Renato, colui che ha voluto fissare su carta l’esistenza straordinaria di Margherita, e Margherita stessa con le sue leggende e le sue storie.

Così lo spettatore ha modo di passare in rassegna decenni di storia individuale e comunitaria. Il filo rosso è il trovare il tempo di lasciarsi affascinare da fiabe e miti ispirati al legame tra l’uomo e l’ambiente, invitando il pubblico a riscoprire la bellezza del tempo lento e della saggezza popolare. Le musiche sono di Davide Borra e Mauro Borra: quest’ultimo ne è pure esecutore dal vivo.

Biglietto intero 14,00 €

Biglietto ridotto 10,00 €

over 65, under 14, studenti fino a 25 anni, persone con disabilità