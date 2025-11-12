Al Teatro del Parco di Mestre per TOP Ten va in scena “Il turno di notte” di Gianpiero Francese

La realtà del mondo del lavoro torna sul palcoscenico. A quindici anni da Sette minuti il lavoro di Stefano Massini che diventò anche un film per la regia di Michele Placido al Teatro del Parco di Mestre va in scena giovedì 13 novembre alle ore 19.30 Il turno di notte di Gianpiero Francese, secondo appuntamento di di TOP Ten, la stagione teatrale organizzata da Comune di Venezia , Pantakin e Tadàn. Il turno di notte è un’opera dedicata al difficile momento che la classe operaia, nel caso specifico quella metalmeccanica, vive in Italia. Un episodio fatale rinchiude i sette protagonisti in uno spogliatoio dove inizia un lungo e duro confronto fra sei operai prima e un dirigente francese dopo. Un efficace equilibrio tra l’approccio realistico, la dimensione popolare e la distorsione grottesca delle figure in campo, rende Il turno di notte un lavoro che fa “ridere e pensare”.

“Lo spettacolo è sinusoidale: si ride molto, ma ci si commuove anche, ci si emoziona, si pensa, ci si arrabbia. – spiega l’autore e regista Gianpiero Francese – Ecco, parlerei di leggerezza e quella non è mai superficialità”. Sul palco troviamo Dino Paradiso, Giuseppe Centola, Gabriele Grano, Simona Ianigro, Giuseppe Ranoia, Manola Rotunno, Erminio Truncellito. Le scene sono di Michele Cordisco, i costumi di Giovanna Quaratino, le luci di Raffaele Perillo.

INFO TOP | Theatre Of the People: email top@pantakin.it

https://www.pantakin.it/top/

Biglietti: https://www.vivaticket.com/…/il-turno-di-notte/283051