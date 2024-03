Al Teatro Duse di Asolo Supplici rilette da Serena Sinigaglia

Prosegue al Teatro Duse di Asolo la stagione del centenario della morte di Eleonora Duse, che avrà il suio clou il 21 aprile con la messa in scena di Risate di gioia, Storie di gente di teatro, vero e proprio spettacolo-cult di Elena Bucci e Marco Sgrosso. Di scena domenica 18 marzo Le Supplici, la tragedia di Euripide, rappresentata per la prima volta nel V secolo a.C, in un allestimento firmato da Serena Sinigaglia. La traduzione è di Maddalena Giovannellie e Nicola Fogazzi , la drammaturgia di Gabriele Scotti Cori e Francesca Della Monica Sono stati inseriti brani di altri autori come Cioran, Machiavelli e Platone per arricchire lo spessore complessivo dello spettacolo che porta sul palcoscenico temi di vivissima attualità. La storia si concentra su un gruppo di donne di Argo, madri dei guerrieri, sono solo sette le attrici che interpretano i vari personaggi, inclusi il coro e le madri. In questa tragedia sono presenti tutti i temi di Euripide che ci parlano ancora oggi dell’orrore della guerra, del dolore che provoca la violenza. Secondo la regista Serena Sinigaglia sono le parole di Adrasto quelle da ascoltare con più attenzione. Il suggerimento del re sconfitto è imparare a perdere: un pensiero rivoluzionario, soprattutto oggi. Lo spettacolo, prpdottp da ATIR, Nidodiragno/CMC, Fondazione Teatro Due di Parma, ha vinto il premio della critica nel 2022 e il premio Hystrio nel 2023. .Ne sono interpreti Francesca Ciocchetti, Matilde Facheris, Maria Pilar Pérez Aspa, Arianna Scommegna, Giorgia Senesi, Sandra Zoccolan, Debora Zuin.

PRENOTAZIONE da telefono 371.1926476 – mail info@echidnacultura.it

VENDITA BIGLIETTI PRESSO TEATRO DUSE un’ora prima dell’inizio dello spettacolo



BIGLIETTI 17 € intero / 13 € ridotto



GRUPPI 10 € (minimo 8 persone) STUDENTI e PERSONE CON DISABILITA’: 7€