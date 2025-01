Al Teatro Filarmonico di Piove di Sacco, Stand up poetry con Lorenzo Maragoni 

Per la stagione Stratagemmi al Teatro Filarmonico di Piove di Sacco sabato 25 gennaio alle ore 21.15, va in scena Stand up Poetry di Lorenzo Maragoni uno spettacolo di poesia, un concerto senza musica, una playlist di pezzi che parlano dell’amore, del lavoro, dell’arte, della stessa poesia. In bilico tra reale e surreale, tra spoken word e stand up comedy, un’ora per scoprire un nuovo modo di fare poesia.

La stand-up poetry è un genere ibrido, all’incrocio tra la poesia performativa e la stand up-comedy. Testi brevi e registro colloquiale, assieme a momenti più lirici propri della poesia orale e flussi verbali vicini al rap, su temi della vita quotidiana che cercano di gettare ponti di immedesimazione tra performer in scena e il pubblico (l’amore, il lavoro, la ricerca di un’identità nel passaggio all’età adulta).

Uno spettacolo che è un tentativo di dare nuove forme alla poesia contemporanea, al tempo stesso leggere e profonde, e trovare i suoi punti di contatto con il teatro, e con la vita.

Domenica 26 gennaio ore 17.00, per le domeniche per famiglie in scena Le rocambolesche avventure dell’orso Nicola, del ragnetto Eugenio e del moscerino che voleva vedere il mondo e che rese tutti felici della Compagnia Arione de Falco.

Per la stagione di prosa il biglietto intero costerà 12 euro mentre il ridotto di 10 euro. Per le domeniche per famiglie ci sarà il biglietto unico a 6 €.

Per tutti gli spettacoli di Prosa e Teatro Ragazzi sarà attiva la prevendita ON LINE dei biglietti dal Circuito www.vivaticket.it (sull’acquisto verrà applicato il diritto di prevendita). Sarà inoltre possibile acquistare i biglietti il giorno stesso dello spettacolo dalle ore 20.00, per gli appuntamenti del serale, e dalle ore 15.00,per i pomeriggi domenicali, presso la biglietteria del Teatro Filarmonico, salvo esaurimento posti.

Informazioni per il pubblico:

tel. 0495840177 – 0499708356 – 0499709319

www.teatrofilarmonico.it

www.arteven.it

www.comune.piovedisacco.pd.it