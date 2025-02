Al Teatro Goldoni di Venezia l’ultima tappa della tournée de “I parenti terribili”

Ultime repliche al Teatro Goldoni di Venezia da venerdì 7 al domenica 9 febbraio della tournée de I parenti terribili, lo spettacolo che Filippo Dini ha portato in scena per il Teatro Stabile del Veneto in dieci tra le maggiori piazze teatrali italiane dallo scorso novembre. È la storia di una famiglia disfunzionale quella narrata da Jean Cocteau in questo testo con cui Filippo Dini prosegue l’indagine nell’inferno familiare portata avanti con Casa di bambola, e più di recente affrontata con Agosto a Osage County, e racconta la donna contemporanea alle prese con una propria ridefinizione all’interno di un nucleo familiare. I parenti terribili rappresentano uno spaccato crudele della società: Jean Cocteau rompe formalmente col teatro di raffinata acrobazia intellettuale, per accostarsi a un tipo di teatro più tradizionale, costruito secondo regole collaudate care al teatro borghese. Scrivendola, Cocteau ha voluto stabilire un contatto con le grandi platee mediante un linguaggio meno astratto. Il tentativo si è rivelato felice, giacché I parenti terribili hanno costituito uno dei più grossi successi ottenuti da Cocteau come autore drammatico. I parenti terribili, una co-produzione della Fondazione Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale con il Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, la Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini e il Teatro Stabile di Bolzano, è la prima regia che Dini firma per il Teatro Stabile del Veneto , di cui è il nuovo direttore artistico, e lo vede impegnato anche nel cast degli interpreti assieme a Milvia Marigliano, Mariangela Granelli, Giulia Briata e Cosimo Grilli. Il testo rappresentato è frutto della traduzione di Monica Capuani, le scene dello spettacolo sono di Maria Spazzi, i costumi di Katarina Vukcevic, mentre a curare le luci e le musiche sono stati rispettivamente Pasquale Mari e Massimo Cordovani. Proseguono inoltre gli incontri tra pubblico e interpreti della stagione 24/25, “A scena aperta”: sabato 8 febbraio alle ore 17.00, al Fondaco dei Tedeschi, è in programma l’appuntamento con il cast dello spettacolo I parenti terribili.

T Goldoni | Venezia

Venerdì 7 feb ore 20.30

Sabato 8 feb ore 19.00

Domenica 9 feb ore 16.00