Riprende la programmazione estiva al Teatro Goldoni di Venezia. Venerdì 23 e sabato 24 luglio alle 19 va in scena “Tutta la vita”, una coproduzione di Piccionaia, Teatro Stabile del Veneto e Teatro Metastasio di Prato. Tutta la vita ha un taglio esistenziale. Vuol, infatti, essere il primo spettacolo di una trilogia di lavori che avrà come tema tre domande impossibili: in questo spettacolo il centro è “come si vive con sé stessi”, nei prossimi due sarà “come si vive con gli altri” e “che senso ha una vita con la morte alla fine”. Sono domande quasi scomparse dal tempo presente. Crediamo che il teatro abbia la possibilità di riportarle al centro: alla rilevanza, e alla conversazione. Abbiamo il diritto e il dovere di negare la percezione di poter vivere tante vite, di dirci che questa ormai è andata così, ma nella prossima faremo tutto in modo diverso. La vita, infatti, è una, ed è sempre tutta alle nostre spalle: è sempre tutta davanti a noi. Lo spettacolo è scritto e interpretato da Andrea Bellacicco, Eleonora Panizzo e Lorenzo Maragoni, che cura pure la regia. Ha collaborato alla drammaturgia Michele Ruol. La messa in scena gode del sostegno del Centro di Residenza della Toscana (Armunia Castiglioncello – CapoTrave/Kilowatt Sansepolcro). La biglietteria è aperta da martedì a venerdì >> 10:00 – 13:00 e 15:00 – 18:30 e sabato >> 10:30 – 13:00 e 15:00 – 18:00.

Per informazioni telefonare: 041 2402014.