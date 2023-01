Florian Zeller, il 43enne scrittore, regista e drammaturgo, autore de “Il figlio”, il testo in scena al Teatro Goldoni da giovedì 19 gennaio a domenica 22, ha vinto nel 2021 il premio Oscar per “Il padre”, altro testo della sua trilogia sulla famiglia, come coautore, assieme allo sceneggiatore Hampton, della miglior sceneggiatura non originale. Un autore premiato con Oscar quindi per la commedia in scena al Goldoni questa settimana.

La vicenda, proposta nella versione italiana firmata da Piero Maccarinelli, che cura pure la regia dello spettacolo, affronta il disagio del giovane Nicola, che due anni dopo il divorzio dei genitori, non vuole più vivere con la madre. E’ depresso e l’unico rifugio sono i ricordi felici dell’infanzia. Si trasferisce dal padre che ha appena avuto un figlio dalla nuova compagna. Preso fra impegni di famiglia e e la possibile prospettiva di una carriera politica, il padre tenta di occuparsi di Nicola. Un testo nel segno dell’introspezione, attento ai rimandi fra un personaggio e l’altro, al manifestarsi delle loro debolezze. In scena un cast di attori formato da Cesare Bocci, Galatea Ranzi, Giulio Pranno, Marta Gastini e Manuel Di Martino.

Lo spettacolo sarà al Teatro Parioli di Roma da mercoledì 25 gennaio a domenica 5 febbraio. Per il 9 febbraio è prevista l’uscita nelle sale italiane del film tratto da questa commedia, “The son”, diretto dallo stesso Zeller e presentato nello scorso settembre alla Mostra del Cinema di Venezia. Ne sono interpreti Hugh Jackman, Laura Dern e Vanessa Kirby.

Al Teatro Goldoni le recite vanno in scena giovedì 19 (inizio alle alle 20,30), venerdì 20 e sabato 21 (inizio alle 19)e domenica 22 gennaio(inizio alle 16).